مشاركة متميزة لمبدعي المنيا فى الدورة السابعة لمعرض تراثنا 2025

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً خاصاً بالحرف التراثية والمنتجات اليدوية، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لما تمثله من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، وتمكين المرأة والشباب، والحفاظ على الهوية الثقافية المصرية من خلال إحياء الفنون والحرف التقليدية.

وفي هذا الإطار، يشارك فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالمنيا في فعاليات معرض تراثنا في دورته السابعة، والمقام خلال الفترة من 4 إلى 11 أكتوبر الجاري، بعدد عميلين من جمعيات المجتمع المدني بالمحافظة؛ هما جمعية سيدات الأعمال بمنتجات الخيامية، وجمعية رابطة المرأة العربية بمنتجات الحرف اليدوية.

وأوضح المهندس مروان محمد، مدير فرع الجهاز بالمنيا، أن المشاركة تأتي في إطار حرص الجهاز على فتح مجالات تسويقية جديدة لأصحاب المشروعات الصغيرة وتشجيعهم على تطوير منتجاتهم.

مؤكداً أن معرض تراثنا يُعد منصة وطنية مهمة للترويج للحرف التراثية المصرية وإبراز ما تتميز به محافظة المنيا من مهارة وحرفية في الصناعات اليدوية الأصيلة.