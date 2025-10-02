المنيا: انتعاش الحركة السياحية وتوافد أفواج متعددة الجنسيات

تشهد محافظة المنيا، انتعاشاً ملحوظاً في الحركة السياحية، مع توافد أفواج من ألمانيا وأستراليا وفرنسا لزيارة عدد من المناطق الأثرية بالمحافظة، حيث شملت جولتهم السياحية منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس، ومنطقة بني حسن بمركز أبو قرقاص، في ظل تزايد الإقبال على المزارات التاريخية بالمنيا.



وأعلن محافظ المنيا عماد كدواني - في بيان اليوم /الخميس/ - أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لدعم وتنشيط الحركة السياحية، موضحا أن المنيا تزخر بتراث حضاري فريد عبر العصور التاريخية المختلفة (الفرعوني، الروماني، القبطي، والإسلامي)، وتحتضن نحو ثلث آثار مصر، مما يضعها في المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر على خريطة مصر السياحية.