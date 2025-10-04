انطلاق المرحلة الثالثة للموجة 27 لإزالة التعديات بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومخالفات البناء، وذلك خلال الفترة من 4 وحتى 24 أكتوبر الجاري، في إطار جهود الدولة المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية وصون حقوق الدولة.

وأوضح المحافظ أن الأجهزة المعنية نجحت خلال المرحلة الثانية من الموجة 27، والتي نُفذت في الفترة من 30 أغسطس وحتى 25 سبتمبر الماضي، في إزالة 626 حالة تعدٍ، تضمنت 25 حالة بناء مخالف داخل الحيز العمراني، و240 حالة على الأراضي الزراعية، و340 حالة على أراضي أملاك الدولة، إضافة إلى 21 حالة متغيرات مكانية.

وأكد محافظ المنيا أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، وقرارات لجنة استرداد أراضي الدولة، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات، مشيراً إلى أن حملات الإزالة تُنفذ بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية ومديرية الأمن والجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية والرادعة تجاه المخالفين.

ودعا كدوانى المواطنين إلى الاستفادة من التسهيلات الجديدة في قانون التصالح على بعض مخالفات البناء، والذي يهدف إلى تسريع إجراءات التصالح والحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين، مؤكداً أن المحافظة لن تتهاون مع أي محاولة جديدة للتعدي أو البناء المخالف.

