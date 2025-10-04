محافظ المنيا: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة المصرية، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعزيز الصحة العامة والارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة حققت إنجازاً متميزاً منذ انطلاقها في يوليو 2019 وحتى نهاية سبتمبر 2025، حيث بلغ عدد السيدات اللاتي استفدن من خدمات الفحص والتوعية المجانية 2 مليون و 522 ألفاً و 796 سيدة، وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة في تقديم الرعاية الصحية والكشف المبكر عن الأمراض للسيدات في مختلف مراكز وقرى المحافظة.