تحرير 168مخالفة تموينية خلال حملات على المخابز والأسواق بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، شنت مديرية التموين بالمنيا حملات رقابية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 168 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات استهدفت التأكد من جودة السلع المعروضة ومدى توافرها بالأسواق، وضبط المخالفات والمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية. وأسفرت الجهود عن تحرير 98 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب مخالفات أخرى متنوعة.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 50 محضراً تضمنت حيازة سلع بدون فواتير، وذبح لحوم خارج المجازر الحكومية، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير 16 محضراً ضد عدد من البدالين التموينيين لعدم ممارسة النشاط أو عدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وفي إطار جهود حماية المستهلك، تم استرداد فاتورة بقيمة 94 ألف جنيه خاصة بمنتجات بها عيوب صناعية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر لعدم إصدار فواتير ضريبية، مع المرور على المطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على سير العمل وجودة المنتجات ومتابعة الأرصدة الاستراتيجية.