توفير فرصة عمل لأطول شاب بالمنيا.. شاهد

بعد أن لاقت مناشدته تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، قال الشاب عرفة حسين المعروف إعلاميًا بـ«أطول شاب في المنيا» والذي يبلغ طوله مترين و50 سم، إن إدارة مدرسة الكابتن أحمد حسن، لاعب منتخب مصر لكرة القدم، تواصلت معه لتوفير فرصة عمل له ضمن طاقم المدرسة.

وأعرب الشاب عرفة عن سعادته الكبيرة بتوفير فرصة عمل تليق به ليستطيع من خلالها الإنفاق على أسرته وتلبية احتياجاتهم، موضحًا أن هذه الوظيفة تُعتبر أول فرصة عمل له، ولم يسبق له العمل من قبل في أي وظيفة أخرى.



وكشف عرفة عن نيته الالتزام في العمل والجد والاجتهاد والمواظبة على الحضور في وقت مبكر، متوجها بالشكر لأحمد حسن على الاستجابة السريعة واهتمامه بتوفير فرصة عمل له في مدرسته الخاصة «مدرسة الصقر».



وأوضح أنه فقد والده وهو في عمر الـ7 سنوات، واضطر لترك الدراسة في الصف الرابع الابتدائي بسبب عدم وجود مقعد يناسب طوله، الأمر الذي تحوّل إلى حديث مواقع التواصل الاجتماعي.

كما عبّر عرفة عن أمنيته في دخول موسوعة «جينيس» العالمية للأرقام القياسية، والحصول على فرصة عمل مناسبة تساعده على رعاية والدته وتجهيز شقيقته.

ومن جهتها، أكدت إدارة المدرسة أن هذه الخطوة تأتي في إطار مسؤوليتها الاجتماعية وحرصها على دعم الشباب ومنحهم فرص عمل تساعدهم على بناء مستقبل أفضل، مشيرة إلى أن استجابة المدرسة تعكس تقديرها لدور الإعلام في تسليط الضوء على مثل هذه النماذج.

وأوضحت أن الصقر أحمد حسن، لاعب منتخب مصر السابق، استجاب لطلب عرفة «أطول شاب في المنيا» بتوفير فرصة عمل له.