تنمية البحيرات: إنزال 1.25 مليون زريعة بلطي نيلي بنهر النيل في المنيا

شهدت محافظة المنيا إنزال مليون و ٢٥٠ ألف زريعة بلطي نيلي و ٤٠٠ ألف مبروك حشائش بنهر النيل من مفرخ المنيا التابع للجهاز، وذلك ضمن خطة التنمية الشاملة التي ينفذها الجهاز لتنمية منطقة وادي النيل بمحافظة المنيا.



وقال اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ان هذه الخطوة تأتي استكمالًا لسلسلة من الإجراءات والمشروعات التي ينفذها جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مؤكدا على أهمية تنمية الموارد السمكية في نهر النيل، وزيادة الإنتاجية لدعم الصيادين وتحقيق التوازن البيئي.



وأشار فرحات إلى أن هذه الجهود تعد جزءًا من خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بقطاع الثروة السمكية، من خلال تكثيف عمليات دعم المسطحات المائية الطبيعية بالزريعة عالية الجودة، بما يسهم في تحسين مستوى دخل الصيادين وتعزيز الأمن الغذائي للمواطن المصري.



وجَّه المدير التنفيذي للجهاز، بضرورة الإستمرار في تكثيف أعمال دعم نهر النيل بالزريعة السمكية، مع متابعة نتائج هذه الجهود ميدانيًا، مؤكدًا أن الجهاز لن يدخر وسعًا في تقديم كل سبل الدعم للصيادين وتعظيم العائد من الثروة السمكية بما يخدم الاقتصاد القومي ويحقق التنمية المستدامة.