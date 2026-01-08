اللجنة المشرفة على انتخابات الوفد: 8 مرشحين يتنافسون لرئاسة الحزب.. صور

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ ، فى مؤتمر صحفى بحضور النائب الوفدى الدكتور ياسر الهضيبى سكرتير عام حزب الوفد، والنائب الوفدى الدكتور أيمن محسب عضو الهيئة العليا للحزب ، عن إغلاق باب تلقي طلبات الترشح لمنصب رئيس الحزب في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم الخميس ٨ يناير ٢٠٢٦ ،بتقدم ٨ مرشحين لخوض إنتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد المستشار طارق عبدالعزيز أن هذه الانتخابات تشهد زخمًا شديدًا، ولأول مرة في تاريخ هذا الحزب العريق يتقدم ثمانية من قيادات الحزب للترشح في انتخابات رئاسة الحزب، بعد أن استشعروا أن الحزب يمر بمفترق طرق يحتاج إلى نكران الذات والتقدم بمحاولة جادة ورغبة حقيقية لعودة الحزب إلى الشارع السياسي المصري. وأضاف أن الجميع يعرف تاريخ حزب الوفد، موضحًا أن هذا الزخم الذي تشهده الانتخابات يدل على رغبة صادقة لدى المرشحين في تولي هذا المنصب من أجل النهوض بالحزب وإعادته إلى سيرته الأولى.

وقد باشرت اللجنة أعمالها برئاسة النائب طارق عبد العزيز (مقرر اللجنة) وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل أمين سر لجنة الصحه بمجلس الشيوخ ، والنائبة أمل رمزى ،وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى للحزب، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الأمن القومى ، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب ،و أيمن محمد سيد المدير المالى ،و أحمد عزت،المدير الإدارى ، و علي حسن، مدير إدارة شؤون العضوية ، أحمد عبد الله نائب مدير إدارة شؤون العضوية.

وقد شهد اليوم الختامي، الخميس 8 يناير 2026، إقبالاً يعكس حيوية "بيت الأمة" وتمسكه بالمسار الديمقراطي العريق حيث استقبلت اللجنة في مقر الحزب بالدقي كلاً من: المهندس الحسيني محمد كامل الشرقاوي والنائب الأسبق عصام الصباحي عضو الهيئة العليا للحزب ،حيث تقدم كل منهما بأوراق ترشحه رسمياً، متضمنة السيرة الذاتية المفصلة وإيصال سداد مبلغ التبرع المقرر وفقاً للمادة 4 من قرار تشكيل اللجنة. وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتقدمين لخوض السباق الانتخابي بنهاية المدة المحددة إلى 8 مرشحين.

وأضاف المستشار طارق عبدالعزيز مقرر اللجنة أنه وفقا لحصر المتقدمين خلال فترة الترشح:

على مدار ستة أيام من العمل المتواصل، استقبلت اللجنة طلبات المترشحين وفق الترتيب الزمني الآتي: اليوم الأول السبت 3 يناير تقدم النائب الوفدى الأسبق عيد هيكل المحامي الشهير، و الدكتور هاني سري الدين نائب رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ السابق

وفى اليوم الثالث الاثنين 5 يناير تقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق والقيادي الكبير بالحزب

وفى اليوم الرابع الثلاثاء 6 يناير تقدم الدكتور ياسر حسان امين الصندوق، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد الأسبق ووكيل مجلس الشيوخ السابق ورئيس الجنة التشريعية والدستورية السابق

وفى اليوم الخامس الأربعاء 7 يناير تقدم المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا للحزب ورجل الاعمال

وفى اليوم السادس والأخير الخميس 8 يناير تقدم المهندس الحسيني عادل محمد كامل الشرقاوي عضو الحزب بالغربية وعصام محمد عبد الحميد الصباحي رئيس لجنة الوفد بالمنوفية وعضو الهيئة العليا

وعن ضوابط فحص الطلبات أكدت اللجنة وصلاحيات اللجنة: أن مجرد تقديم طلب الترشح واستلامه لا يعد إقراراً نهائياً بقبول أو اكتمال كافة المسوغات القانونية اللازمة. فبموجب قرار التشكيل، تمتلك اللجنة الولاية الكاملة في فحص كافة الأوراق والمستندات والسير الذاتية المقدمة من المترشحين والبت في مدى استيفائها للشروط والضوابط الواردة في لائحة النظام الأساسي للحزب.

وتوضح اللجنة أن لها الحق الأصيل في استبعاد أي مرشح يتبين عدم استيفائه للشروط المطلوبة، أو عدم اكتمال ملفه القانوني، أو مخالفة أوراقه طبقا لما ورد من القرار المنظم. إن عملية "الفحص والتدقيق" هي المرحلة الجوهرية التي تسبق إعلان الكشوف النهائية، وذلك لضمان تنقية القائمة من أي مخالفات لائحية، حفاظاً على هيبة منصب رئيس حزب الوفد وسلامة العملية الانتخابية.

واشارت اللجنة أنها ستستأنف عملها بمقر الحزب لتلقي الطعون والتظلمات يومي السبت الموافق 10 يناير والأحد 11 يناير 2026. على أن تلتزم اللجنة بالبت في هذه الطعون وإعلان الكشوف النهائية للمرشحين في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026.

وتشدد اللجنة على أنها ستتخذ كافة القرارات التي تراها لازمة لضمان انتخابات نموذجية تكون مضرباً للأمثال، وصولاً ليوم الاقتراع المقرر له الجمعة 30 يناير 2026.