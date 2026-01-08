الحسيني الشرقاوي يترشح رسميًا في انتخابات رئاسة حزب الوفد.. صور

تقدّم الحسيني الشرقاوي، اليوم الخميس الموافق 8 يناير 2026، بأوراق ترشحه رسميًا لانتخابات رئاسة حزب الوفد، إلى اللجنة المشرفة على الانتخابات بمقر الحزب الرئيسي بالدقي، وذلك في إطار فتح باب الترشح للاستحقاق الحزبي المقرر إجراؤه في 30 يناير المقبل.



وجرت عملية تقديم أوراق الترشح وفقًا للضوابط واللائحة المنظمة للعملية الانتخابية، تحت إشراف لجنة انتخابات رئاسة حزب الوفد، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، والتي تواصل أعمالها لليوم السادس على التوالي لتلقي طلبات المرشحين وفحصها والتأكد من استيفائها للشروط القانونية واللائحية.

وتبدأ اللجنة أعمالها بدءا من السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، بمقر الحزب الرئيسي في الدقي، وتنتهى أعمالها اليوم الخميس ٨يناير ٢٠٢٦ ،لتلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة حزب الوفد، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، على أن يُغلق باب الترشح رسميًا يوم الخميس المقبل 8 يناير.

ويُذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، كان قد أصدر القرارين رقم 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026.



وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.