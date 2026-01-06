قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر حسان يتقدم بأرواق ترشحه لرئاسة حزب الوفد .. صور

معتز الخصوصي

تقدم الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، ابوابها اليوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الرابع على التوالى في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي  لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة عن تقدم ٣ مرشحين حتى أمس الاثنين ،منهم عدد ٢ مرشحين فى اليوم الأول السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ وهم النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق عيد هيكل للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد .


كما  تقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق  للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد وذلك أمس الأثنين ٥ يناير وهواليوم الثالث لعمل اللحنة.

ويستمر إستقبال الراغبين في الترشح بدءا من  السبت ٣ يناير  حتى الخامسة مساء يوم الخميس  المقبل ٨ يناير .

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.


وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.


كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

