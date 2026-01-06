قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

ياسر حسان يكشف لـ"صدى البلد" أسباب ترشحه لرئاسة حزب الوفد.. صور

حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
حوار معتز الخصوصي مع الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد
معتز الخصوصي

كشف الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد ، عن أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد.

وأكد حسان خلال حواره لـ"صدى البلد" أن هذه ليست المرة الأولى التي يترشح فيها لرئاسة حزب الوفد ، حيث أنني سبق الترشح لرئاسة حزب الوفد في عام 2018 ، حيث أنني كنت وقتها مرشح شاب وأمام 2 مرشحين كانوا من قدماء و أعمدة حزب الوفد ، وهم المهندس حسام الخولي نائب رئيس حزب الوفد السابق والمستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام حزب الوفد وقتها.

وتابع أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد: دخلت انتخابات رئاسة حزب الوفد وخوضها لآخر يوم ، قائلا: أعتقد أن هذه الانتخابات تركت ذكرى جيدة وكانت أفضل انتخابات في تاريخ حزب الوفد من حيث البرامج ، حيث أنني قدمت وقتها برنامج محترم جدا للجمعية العمومية أشادوا به ، مع التحفظات على سني كشاب في هذه الفترة وفي تراث حزب الوفد السن يتم عمل اعتبار له ، لكن الجميع يعلم في الوفد أنني لدي برنامج وأفكار وخطط لتنمية حزب الوفد.

واختتم: وبعد فترة الـ 8 سنوات من التجربة التي خوضتها في عام 2018 ، وإنغماسي داخل المكتب التنفيذي لحزب الوفد وأمانة صندوق حزب الوفد بكل تفاصيله ومشاكله المالية والإداية ، اعتقد إنني أصبحت مؤهلا الآن للترشح لرئاسة حزب الوفد ، خاصة وأننا نتحدث عن جيل جديد سيتولى إدارة دفة الأمور في الحزب.

وتقدم الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد والمرشح لرئاسة حزب الوفد بأوراق ترشحه لرئاسة حزب الوفد.

وفتحت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد ، ابوابها اليوم الثلاثاء ٦ يناير ٢٠٢٦، برئاسة النائب المستشار طارق عبدالعزيز وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، لليوم الرابع على التوالى في تمام الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الرئيسي بالدقي  لتلقي طلبات المرشحين في انتخابات رئاسة الحزب المزمع عقدها في ٣٠ يناير المقبل.

وأعلنت اللجنة عن تقدم ٣ مرشحين حتى أمس الاثنين ،منهم عدد ٢ مرشحين فى اليوم الأول السبت ٣ يناير ٢٠٢٦ وهم النائب الوفدى الدكتور هانى سرى الدين نائب رئيس حزب الوفد، والنائب الوفدى الأسبق عيد هيكل للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد .

كما تقدم الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الأسبق  للترشح على مقعد رئاسة حزب الوفد وذلك أمس الأثنين ٥ يناير وهواليوم الثالث لعمل اللحنة.

ويستمر إستقبال الراغبين في الترشح بدءا من  السبت ٣ يناير  حتى الخامسة مساء يوم الخميس  المقبل ٨ يناير .

يذكر أن الدكتور عبدالسند يمامة  رئيس الوفد كان قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة حمل رقم ٥٠ و٥٤ لسنة ٢٠٢٥، ونص القرار الصادر بتاريخ ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٥، على إعادة تشكيل لجنة جديدة تتولى الإشراف الكامل على جميع الإجراءات المتعلقة بانتخابات رئيس حزب الوفد، المقرر إجراؤها يوم الجمعة الموافق ٣٠ يناير ٢٠٢٦.

وضمت اللجنة فى تشكيلها الجديد كلًا من النائب المستشار طارق عبدالعزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس حزب الوفد، والنائبة الدكتورة أمل رمزى، عضو الهيئة العليا، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذى، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بالحزب، والكاتب الصحفى حمادة بكر عضو مجلس إدارة جريدة «الوفد» وعضو الهيئة العليا.

كما ضم التشكيل أيمن محمد سيد المدير المالى، وأحمد عزت المدير الإدارى، وعلى حسن مدير شئون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شئون العضوية.

أمراض خطيرة يمكن علاجها عند الذهاب الساونا
هتصغري 15 سنة .. منتجات خارقة في علاج التجاعيد والخطوط التعبيرية

علامات في القدم قد تكشف نقص فيتامين د .. أعراض شائعة يحذر منها أطباء

طرق طبيعية لتكثيف الحواجب بدون مستحضرات كيميائية .. وصفات مجرّبة

