منتخب السلة يفوز على الأولمبي قبل خوض النافذة الثانية من تصفيات كأس العالم

حقق منتخب مصر الأول لكرة السلة، الفوز على المنتخب الأولمبي، في المباراة التي أقيمت على صالة برج العرب، استعدادًا لخوض النافذة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2027.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب الأول بقيادة أوجستي بوش بنتيجة 112-60، في مباراة قوية خرج منها المنتخبان بإيجابيات عدة، سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي بقيادة المخضرم الكابتن أحمد مرعي.

وشهد اللقاء، حضور الأستاذ عمرو مصيلحي رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، والكابتن طارق السعيد نائب رئيس الاتحاد ورئيس لجنة المنتخبات بالاتحاد.

وتستضيف صالة برج العرب بالإسكندرية منافسات النافذة الثانية للمجموعة الرابعة، والتي تضم المنتخب الوطني إلى جانب منتخبات أنجولا وأوغندا ومالي، وذلك خلال الفترة من 26 فبراير الجاري وحتى 1 مارس المقبل.

ويستهل المنتخب الوطني مشواره بمواجهة منتخب مالي يوم الخميس 26 فبراير في تمام الساعة 11 مساءً، قبل أن يلتقي نظيره الأنجولي يوم السبت 28 فبراير في التوقيت ذاته.

ويختتم منتخب مصر مبارياته في النافذة الثانية بمواجهة أوغندا يوم الأحد 1 مارس المقبل، في تمام الساعة 11 مساءً.

وكان الإسباني أجوستي بوش، المدير الفني للمنتخب، قد أعلن القائمة الأولية، والتي ضمت كلًا من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، أحمد عادل دولا، خالد عبد الناصر، باتريك جاردنر، أحمد أبو العلا بيبو، مهاب ياسر، ياسين شيخو، آدم موسى، عمرو زهران، أحمد ياسر ريحان، بيبو زهران، إسماعيل مسعود، يوسف رفعت، محمد إبراهيم ميدو، أحمد خانكة، محمد ياسر، وأحمد ياسر عبد الوهاب.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من كل مجموعة من مجموعات المرحلة الأولى الأربع إلى المرحلة الثانية والأخيرة.