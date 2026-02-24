مسابقة برنامج نورانيات قرآنية على صدى البلد والجائزة رحلة عمرة.. سؤال اليوم السادس من رمضان

أعلن الدكتور حسن عبد الحميد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر الشريف، سؤال اليوم الـ6 من شهر رمضان ضمن مسابقة برنامج «نورانيات قرآنية» المذاع على قناة صدى البلد.

برنامج نورانيات قرآنية مسابقة رمضانية يومية لمتابعيه مع جوائز قيمة للفائزين، ويمكن لجميع المتابعين المشاركة والإجابة على السؤال اليومي.

شارك فى المسابقة، و شارك بالإجابة واترك اسمك وتليفونك لتفوز بواحدة من رحلتي عمرة يوميا

(60) فائزاً فى المسابقة طوال رمضان.

ويعرض برنامج «نورانيات قرآنية» الساعة 3:30 مساءً ويغطي 30 جزءًا من القرآن الكريم خلال الشهر، للأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر، والدكتور مجدي عبدالغفار الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر.