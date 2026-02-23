غداً.. الإعلان عن أسماء الفائزين بمسابقة "نورانيات قرآنية" في برنامج "على مسئوليتي"

أعلنت الإعلامية سارة مجدي عن موعد الإعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز الخاصة بمسابقة برنامج "نورانيات قرآنية"، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن الفائزين خلال الأيام الخمسة الأولى من شهر رمضان غدًا الثلاثاء الموافق 24 فبراير الجاري، على الهواء مباشرة خلال برنامج "على مسؤوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى في تمام الساعة ال 10 مساءً.

وقالت خلال تقديم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن جوائز المسابقة ستكون يومية وتشمل رحلتي عمرة، مؤكدة أن اختيار الفائزين سيتم عبر سحب إلكتروني يضمن الشفافية التامة لجميع المشاركين، مما يتيح لكل متابع فرصة عادلة للفوز بالجوائز.

ويعرض برنامج «نورانيات قرآنية» الساعة 3:30 مساءً ويغطي 30 جزءًا من القرآن الكريم خلال الشهر، للأستاذ الدكتور حسن عبدالحميد وتد، أستاذ ورئيس قسم التفسير وعلوم القرآن بكلية الدراسات العليا بالأزهر، والدكتور مجدي عبدالغفار الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، والدكتور أبو اليزيد سلامة مدير عام شئون القرآن الكريم بالأزهر.