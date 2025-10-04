قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
صحة المنيا: 6 مستسفيات لاستقبال مرشحي مجلس النواب لإجراء الكشف الطبي

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنيا رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعاتها، استعدادًا لانطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزارة الصحة والسكان، لضمان تقديم الدعم الطبي والإداري اللازم للعملية الانتخابية.

وأوضح الدكتور محمود عمر عبد الوهاب  وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن المديرية اتخذت جميع الإجراءات لتيسير إجراءات الكشف الطبي والتحاليل الخاصة بالمرشحين، تحت إشراف لجنة برئاسته وعضوية كل من:
الدكتورة مروة محمد إسماعيل وكيل المديرية، والدكتور عاصم مصطفى كمال  مدير الطب العلاجي، والدكتورة جيهان عبد الصمد مدير المعامل المركزية بالمديرية، والدكتور عمرو عبد العظيم  مدير خدمة المواطنين. 

استقبال المرشحين 

وأشار إلى أنه تم تخصيص عدد من المستشفيات لاستقبال اللجان الطبية، تشمل: مستشفى صدر المنيا ، والمجلس الطبي بالمنيا الجديدة ، ومستشفي مغاغة المركزي ومستشفي سمالوط النموذجي ، ومستشفي ديرمواس التخصصي ، وملوي التخصصي

أما التحاليل الطبية فتُجرى داخل المعمل المركزي المشترك بجوار سنترال المنيا، والذي تم تجهيزه بكافة الإمكانات الفنية لتقديم الخدمة بسرعة ودقة.

وأوضح ، أن️ مواعيد سداد رسوم التحاليل: من 8 صباحًا إلى 2 ظهرًا داخل مديرية الصحة بالمنيا ومن 2 ظهرًا إلى 7 مساءً داخل المعمل المركزي المشترك

وأكد وكيل الوزارة أن مديرية الصحة بالمنيا جاهزة لتقديم الدعم الكامل لإنجاح العملية الانتخابية بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان سيرها بكل انضباط وشفافية.
 

