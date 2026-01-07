استكمال أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري ليلًا | شاهد

تواصل هيئات المرافق المتعددة فى محافظة بورسعي أعمال توصيل المرافق الأساسية لاستاد النادي المصري الجديد، ضمن الخطوات التنفيذية المكثفة لاستكمال هذا المشروع القومي العملاق.

استكمال أعمال توصيل المرافق لاستاد النادي المصري ليلًا

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية واهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتطوير البنية التحتية للمنشآت الرياضية ودعم الأندية الجماهيرية، وبمتابعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد،

و تابع خالد النحلة وكيل مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، ميدانيًا سير أعمال توصيل المرافق للمشروع، وذلك خلال جولة تفقدية ليلية للوقوف على معدلات التنفيذ والتأكد من انتظام العمل وفق الجداول الزمنية المحددة، وبالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية.

وتأتي هذه المتابعة في إطار توجيهات ومتابعة محمد عبد العزيز مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، الذي يولي اهتمامًا كبيرًا بسرعة دفع معدلات التنفيذ، والتأكيد على الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة.

وتحرص مديرية الشباب والرياضة، على تكثيف الجهود والعمل على مدار الساعة، لسرعة الانتهاء من الأعمال الجارية، مع الالتزام بأعلى معدلات الجودة الفنية، بما يضمن خروج المشروع بالشكل اللائق بمحافظة بورسعيد.

ويُعد استاد النادي المصري الجديد أحد المشروعات الرياضية العملاقة التي تشهدها محافظة بورسعيد، ويأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير المنشآت الرياضية، بما يسهم في توفير بيئة رياضية متكاملة تليق بتاريخ النادي المصري العريق وجماهيره العظيمة.