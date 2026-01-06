قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من دياز إلى صلاح ومحرز.. العرب أبطال المشهد التهديفي فى أمم أفريقيا 2025 .. والفرصة ما زالت مستمرة
المحافظة على هذه الصلاة تحفظك طول اليوم .. عالم أزهري يوضحها
مدبولي مهنئا البابا تواضروس بعيد الميلاد: ندعوا الله أن تزداد أواصر المحبة بين أبناء الوطن
الصين تؤكد استعدادها للدفاع عن استقرار الأمن في أمريكا اللاتينية والكاريبي
أسعار كروت الشحن 2026 .. شعبة المحمول تعلن مفاجأة للمواطنين
14 وفاة و4 مفقودين في فيضانات شمال سولاويزي بإندونيسيا
من صلاح إلى مروان عطية.. خريطة هدافي منتخب مصر في أمم أفريقيا تتزايد.. والقائمة ما زالت مفتوحة
رئيس الوزراء يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني: عيد الميلاد يجسد وحدة المصريين
برد ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من منخفض جوي يضرب البلاد الجمعة المقبل
التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه فى حادث تصادم بشبرا الخيمة
زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب محافظة "شيمانه" اليابانية
القصة الكاملة| خنقها وسرق ذهبها.. ضبط شاب أنهى حياة حماته بطنطا انتقاما منها "عاوزة تفشكل خطوبته"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن "الجامعة" ببورسعيد..صور

بهنساوي : بورفؤاد تشهد أكبر عمليات تطوير البنية التحتية
بهنساوي : بورفؤاد تشهد أكبر عمليات تطوير البنية التحتية
محمد الغزاوى

أجرى الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، جولة ميدانية لمتابعة سير العمل في مشروع تطوير ورفع كفاءة متخللات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة" بالتنسيق مع جهاز تعمير سيناء - منطقة تعمير بورسعيد.

يأتي التطوير في إطار تنفيذ مشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين مستوى المعيشة وتطوير المناطق الأكثر احتياجًا، وضمن خطة المحافظة للنهوض بالمناطق غير المخططة ورفع كفاءة البيئة السكنية بها، رافقه خلالها المهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية، ومهندسي الشركة المنفذة لأعمال التطوير.

جاء ذلك فى إطار الخطة الشاملة التى تشهدها محافظة بورسعيد بقيادة اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد لتطوير البنية التحتية بالمناطق السكنية بمدينة بورفؤاد ، لتحقيق السيولة والإنسيابية فى حركة المواطنين والسيارات و لمواكبة أعمال التنمية بما يساهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعرض رئيس مدينة بورفؤاد ميدانياً على الخطوات التنفيذية خلال أعمال التطوير ورفع الكفاءة  التي وضعها بناء على رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي تهدف لضرورة استكمال  خطط التنمية بالمدينة وإحداث طفرة تنموية شاملة تهدف إلي التكامل مع ماتم تحقيقه من مشروعات في  السنوات الماضية أشاد بها  الجميع علي مستوي الدولة، مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأن مخطط التطوير سيكون شاملاً يخدم عقارات مساكن منخفض التكاليف "الجامعة"، حيث تتضمن الأعمال توسعة بعض الطرق وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، ورفع كفاءة الإنارة باستخدام أعمدة ديكورية حديثة، إلى جانب تنفيذ أعمال “لاند سكيب” راقية، وتدعيم شبكة صفايات الأمطار، وإنشاء شبكة صرف صحي بداية من نوازل العقارات مروراً بغرف التفتيش وصولاً للمطابق العمومية بما يتماشى مع المخطط العام للتطوير، لضمان الاستخدام الأمثل للمساحات والحفاظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تتواصل أعمال رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات ومسارات المشاة، ورفع المخلفات بشكل دوري لتيسير الحركة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سياق متصل، أكد رئيس مدينة بورفؤاد ، أن اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد يولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تطوير البنية التحتية داخل مدينة بورفؤاد، مع التركيز على رفع كفاءة الطرق وتحقيق السيولة المرورية، بالإضافة إلى تحسين الشكل الحضاري والجمالي للشوارع والميادين، بما ينعكس بشكل إيجابي على حياة المواطنين ويدعم خطط التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.

ووجه الدكتور إسلام بهنساوي الشكر والتقدير للواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير واللواء وائل مصطفى رئيس جهاز تعمير سيناء والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات، مثمنا جهود التعاون المشتركة والتي ساهمت في إحداث الكثير من المشروعات التنموية ،  مؤكدا على تقديم كامل الدعم لاستكمال خطط التنمية على أرض مدينة بورفؤاد.

وفي ختام جولته، وجه رئيس مدينة بورفؤاد، بتكثيف الأعمال ورفع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الجودة والسلامة، مؤكدًا أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات التنفيذية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع وخلق واقع أفضل للمواطنين.

بورفؤاد بورسعيد منخفض التكاليف مدينة بورفؤاد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل يحصل الموظفين على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

هل يحصل الموظفون على يومي الأربعاء والخميس إجازة؟.. قرار حكومي يحدد عطلة عيد الميلاد

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

ظاهرة جوية

ظاهرة جوية تستمر 7 ساعات متواصلة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس الغد

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

رجال المرور

غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين

عطل فني في طائرة ركاب

مش مصرية.. حالات اختناق بين الركاب على متن طائرة قادمة من دبي| ما القصة؟

مجلس النواب

تعيينات رئاسية وقرار جمهوري بشأن الانعقاد.. إجراءات دستورية لبدء مجلس النواب 2026 لمهامه

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة الأهلية تدشّن وحدة مناهضة العنف ضد المرأة دعمًا لحقوق الإنسان

قافلة المساعدات الإنسانية

مساعدات غذائية ومستلزمات طبية ومواد بترولية.. قافلة "زاد العزة" الـ 110 تتوجه إلى قطاع غزة

غرفة عمليات المجلس القومي لحقوق الإنسان

إشادة واسعة بمتابعة غرقة القومي لحقوق الإنسان للاستحقاقات الانتخابية

بالصور

بملابس شتوية.. أسما إبراهيم من رحلتها في جبال الألب الفرنسية

اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم
اسماء ابراهيم

هجوم أمريكي على أمازون بسبب بيع سيارات معيبة تم استدعاؤها

سيارات أمازون
سيارات أمازون
سيارات أمازون

بروتوكول تعاون بين مياه شرب الشرقية والأزهر لتعزيز التعاون

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية

بعد تصدرها التريند.. شاهد| أجرأ فساتين لقاء الخميسي

بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي
بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن محمد عبد المنصف.. أجرأ فساتين لقاء الخميسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد