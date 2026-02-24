خالد عبد العزيز : الإعلام المصري يلعب دورا رائعا في التصدي للسلبيات

يرى المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن الإعلام المصري يلعب دورا رائعا في التصدي للسلبيات والأزمات.



وتابع خالد عبد العزيز الذى يحل ضيفاً على برنامج "النجوم في رمضان" : " هناك تطور كبير في التليفزيون المصري وأيضاً الإذاعة فأنا أحد عشاقها وهناك تطور كبير في الدراما التليفزيونية وستظل هي الرائدة دائماً".



ويضيف رئيس المجلس الأعلى للإعلام لتنظيم الإعلام:"رغم حالة الهجوم على الإعلام يبقى الإعلام المصري رائع خلال أخر 12 سنة ، كان حاضراً رغم التحديات والظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، قدر يوصل حجم المخاطر التي تمر بها البلاد، هناك بعض التجاوزات نقر بذلك ونعترف بيه ولكن الاعلام يقوم بدور مهم للغاية ينبغي الاعتراف به".



وأختتم خالد عبد العزيز حديثه قائلا :" المنافسة قلت في الإعلام المقروء ..لازم نشوف التجارب الأخرى عملت إيه في الصين واليابان.. ولابديل عن الاعتماد على التحليل ومقالات الرأي بعيداً عن الأخبار التقليدية ".



وتُقدم الإعلامية الكبيرة نجلاء حلمي برنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة، ويترأس فريق تحريره الكاتب الصحفي وليد قاسم ويذاع أيام الجمعة والسبت والأحد والثلاثاء طوال شهر رمضان المبارك.



ويستضيف برنامج "النجوم في رمضان" كوكبة من ألمع نجوم الكرة المصرية " لاعبين ومدربين " و مسؤولي الأندية وقيادات الكرة والرياضة بشكل عام في حوارات حصرية يكشف خلالها الكثير من الأسرار لأول مرة.