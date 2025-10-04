وفود سياحية من إيطاليا وألمانيا تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت محافظة المنيا وفوداً سياحية من دولتي إيطاليا وألمانيا، زارت منطقتي تل العمارنة وتونا الجبل ضمن برنامجها السياحي لزيارة المعالم الأثرية والتاريخية بالمحافظة. وتأتي الزيارة في إطار الإقبال المتزايد من السائحين على المقاصد الأثرية بالمنيا، لما تمتلكه من تراث حضاري فريد يعكس عظمة التاريخ المصري القديم.

وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية متنامية بفضل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بمواقع أثرية متميزة تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وأضاف المحافظ أن الجهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزائرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها المحافظة.