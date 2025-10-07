قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

سكرتير عام المنيا يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ببني مزار ومطاي

السكرتير العام أثناء الجولة
السكرتير العام أثناء الجولة
ايمن رياض

كلف اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، الدكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، بمتابعة سير العمل ومعدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية بمركزي بني مزار ومطاي، وذلك تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففي مركز بني مزار، تفقد السكرتير العام الأعمال الإنشائية لمشروع المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، المقام على مساحة 165 متر مربع وبتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون جنيه، ويضم مبنى رئيسيًا مكونًا من دور أرضي ودورين علويين، ضمن خطة العام المالي 2024/ 2025 لتطوير وتحديث المراكز التكنولوجية.

وأوضح السكرتير العام أن المركز سيتم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة لتقديم خدمات المرافق من خلال نظام الشباك الواحد، بما يضمن سرعة الاستجابة لإنهاء الخدمات، مع تخصيص شباك لذوي الهمم وإنشاء رامب مخصص لتيسير حركتهم، في إطار خطة متكاملة لتحسين بيئة العمل وتقديم خدمات إلكترونية حديثة للمواطنين.

كما تابع الدكتور أنيس أعمال إنشاء السوق الحضاري الجديد ببني مزار، المقام على مساحة 12,600 متر مربع والذي يضم 100 باكية تستوعب الأنشطة التجارية (جملة وقطاعي) في بيئة منظمة وآمنة، مع تزويده بممرات واسعة ونظام إنارة حديث، بما يسهم في القضاء على الأسواق العشوائية وتنظيم الحركة التجارية والمرورية بالمنطقة.

وعقب ذلك، توجه السكرتير العام إلى مركز مطاى لمتابعة الأعمال الإنشائية لوحدة المرور الجديدة المقامة على مساحة 800 متر مربع إلى جانب معاينة قطعة الأرض المخصصة لإقامة موقف سيارات حضاري على مساحة 750 متر مربع.

مؤكدًا أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد ومراعاة معايير السلامة المهنية، وفق توجيهات المحافظ بالتوسع في تطوير المنشآت الخدمية وتحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

المنيا بنى مزار مطاي مشروعات

