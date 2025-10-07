ضبط 250 مخالفة تموينية خلال حملات مكثفة على المخابز والأسواق بالمنيا

شدد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، على تكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية، فقد نفذت مديرية التموين حملات رقابية موسعة بمختلف مراكز المحافظة، أسفرت عن تحرير 250 مخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات استهدفت التأكد من جودة السلع المعروضة وتوافرها بالأسواق، وضبط المخالفات والمتلاعبين بالسلع المدعمة والاستراتيجية.

وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن تحرير 222 مخالفة في مجال المخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق بلدي مدعم، وعدم الإعلان عن لوحة التشغيل، وعدم إعطاء بون الصرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، وعدم نظافة أدوات العجين، بالإضافة إلى مصادرة نحو 18 شيكارة دقيق بلدي قبل الاستيلاء عليها والتصرف فيها بطرق غير مشروعة.

وفي مجال الأسواق والمحال التجارية، تم تحرير 17 محضرًا تضمنت حيازة سلع بدون فواتير، وإدارة منشآت بدون ترخيص، وعرض سلع منتهية الصلاحية، وعدم حمل شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار. كما تم تحرير 8 محاضر ضد عدد من البدالين التموينيين لعدم ممارسة النشاط أو عدم الإعلان عن المقررات التموينية.

وفي إطار مواجهة المتلاعبين بالدعم، تم تحرير 3 محاضر، شملت ضبط محطتي وقود (طلمبات رصيف) تعملان بدون ترخيص ومصادرة كميات من السولار والبنزين، إضافة إلى ضبط كميات من الدقيق البلدي المدعم داخل أحد المخازن.

كما شملت الحملات المرور على المطاحن ومحطات الوقود ومستودعات البوتاجاز للاطمئنان على سير العمل، وجودة المنتجات، ومتابعة الأرصدة الاستراتيجية بالمحافظة.