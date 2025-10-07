جامعة اللوتس تحتفي بذكرى أكتوبر المجيدة بعرض فيلم تسجيلي يجسد قيم الفخر والانتماء

احتفت جامعة اللوتس في محافظة المنيا بالذكرى الثانية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، لتسليط الضوء على بطولات وتضحيات أبطال القوات المسلحة، وسط مشاركة طلابية واسعة لترسيخ قيم الولاء والانتماء ورسم ملامح التاريخ العسكري المصري المشرف في وجدان الشباب.

أقيم الحفل برعاية النائب نادر نسيم، رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال أبو المجد، رئيس الجامعة، وحضور العميد أركان حرب محمد توفيق، المستشار العسكري لمحافظة المنيا والعقيد أ.ح أحمد عزت والنقيب محمد حسام حيث كان في استقبالهم رئيس الجامعة وقياداتها الأكاديمية.

وتضمن الاحتفال عرض فيلماً تسجيلياً مؤثراً، جسد ملحمة البطولة والتضحية التي سطرها جنود مصر البواسل في حرب أكتوبر، مما أعاد للحضور ذكرى أيام من الفخر والعزة.

وألقى الدكتور جمال أبو المجد كلمة أكد خلالها أن حرب أكتوبر المجيدة لم تكن مجرد معركة عسكرية، بل كانت إرادة شعب أعادت لمصر كرامتها ومكانتها، وهي درس عظيم للأجيال الجديدة في أهمية الإعداد والعلم والقوة لتحقيق النصر.

من جانبه، ثمن العميد أركان حرب محمد توفيق في كلمته، هذه المبادرة الوطنية من جامعة اللوتس، مشيداً بدور الجامعات كحجر أساس في بناء مستقبل الوطن، ومؤكداً على أهمية تخليد ذكرى هذا النصر العظيم كمنارة تستلهم منها الأجيال قيم الشجاعة والتضحية من أجل مصر.