قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

دكتور خالد العناني
دكتور خالد العناني
ايمن رياض

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص التهانى للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كأول مصرى و عربى يتقلد هذا المنصب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا لمصر والمصريين، وتجسيدًا لتقدير العالم للكفاءات المصرية المتميزة.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا الحدث الذي يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور العناني بهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجاً لجهود الدبلوماسية المصرية و مكانة مصر الثقافية و التاريخية .

انتصارات أكتوبر

وأكد اللواء كدواني أن هذا الفوز، الذي تزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يجسد استمرار مسيرة النصر في مختلف المجالات.

محافظ المنيا دكتور خالد العناني منظمة اليونسكو انتصارات أكتوبر الدبلوماسية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 بعد الزيادة الجديدة

خالد العناني

دولتان فقط لم تمنحا صوتيهما لخالد العناني في انتخابات اليونسكو.. تعرف عليهما

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

جائزة خاصة لفيلم "الوصية"

جائزة خاصة لفيلم "الوصية" في مهرجان الإسكندرية السينمائي

علي الحجار

تفاصيل حفل علي الحجار لاحتفالية انتصارات أكتوبر في مسرح البالون.. صور

مهرجان الإسكندرية

المنبر يحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الطويل ودافنينو سوا بجائزة نور الشريف بمهرجان الإسكندرية

بالصور

أفضل مواعيد قص الشعر في شهر أكتوبر 2025.. وتحذير من هذه الأوقات

مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر
مواعيد قص الشعر

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد