محافظ المنيا يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو

قدم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، خالص التهانى للدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، كأول مصرى و عربى يتقلد هذا المنصب، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يُعد فخرًا لمصر والمصريين، وتجسيدًا لتقدير العالم للكفاءات المصرية المتميزة.

وأعرب المحافظ عن اعتزازه بهذا الحدث الذي يُضاف إلى سجل النجاحات المصرية على الساحة الدولية، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرًا إلى أن فوز الدكتور العناني بهذا المنصب الرفيع يأتي تتويجاً لجهود الدبلوماسية المصرية و مكانة مصر الثقافية و التاريخية .

انتصارات أكتوبر

وأكد اللواء كدواني أن هذا الفوز، الذي تزامن مع احتفالات مصر بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، يجسد استمرار مسيرة النصر في مختلف المجالات.