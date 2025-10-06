قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اعتماد اللائحة الداخلية لليسانس الآداب بنظام الساعات المعتمدة جامعة المنيا

ايمان رياض

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، عن صدور القرار الوزاري بشأن اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلة الليسانس بنظام الساعات المعتمدة بكلية الآداب، وذلك بقرار من الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ورئيس المجلس الأعلى للجامعات.

وأوضح الدكتور عصام فرحات أن اعتماد اللائحة الجديدة يمثل نقلة نوعية في مسيرة كلية الآداب، تواكب أحدث نظم التعليم والتعلم، وتدعم إعداد خريجين مؤهلين للمنافسة في سوق العمل، بما يعزز من ريادة الكلية كواحدة من أعرق كليات الآداب بالجامعات المصرية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن اللائحة الجديدة تتضمن عددًا من البرامج المتميزة التي تفتح آفاقًا جديدة أمام الطلاب، وتشمل: المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، علم النفس الإكلينيكي، إدارة المعرفة، علم الاجتماع وتنمية الموارد البشرية، والترجمة التخصصية للغة الفرنسية، موضحًا أنها برامج تقبل التحويل اليها من الطلاب الملتحقين بالكلية هذا العام وكذلك التحويل الورقي إليها لطلاب الثانوية العامة هذا العام  وكذلك العام الماضي ممن حصلوا على الحد الأدنى لكليات الآداب وهو 203.5 درجة لطلاب الشعبة الادبية ثانوية عامة 2025 بالنظام الحديث و، وبحد أدني 258.1 بالنظام القديم، و249.5 درجة لطلاب ثانوية عامة  2024 ، ومجموع درجات ثانوية عامة بحد  أدني 196.5 درجة لطلاب الشعبة العلمية عام 2025 بالنظام الحديث، وبحد أدني 250 درجة بالنظام القديم، وحد ادنى 265 درجة لطلاب الشعبة العلمية عام 2024 .

وأوضح الدكتور مصطفى محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مدة الدراسة وفقًا للائحة الجديدة تبلغ ثمانية فصول دراسية 4 مستويات بنظام الساعات المعتمدة، بإجمالي 144 ساعة معتمدة، تتوزع بين متطلبات الجامعة والكلية والبرامج التخصصية، على أن يتخرج الطالب بعد استكمالها بدرجة ليسانس الآداب في تخصصه.

وأشار الدكتور إبراهيم أبو الخير، عميد كلية الآداب، إلى أن اللائحة تتيح تطبيق نظام التعليم الهجين في بعض المقررات، وتضم فصلًا صيفيًا اختياريًا، إلى جانب تعيين مرشد أكاديمي لكل طالب لمتابعة مسيرته الدراسية وتقديم الدعم الأكاديمي اللازم، موضحًا أن اللائحة تشمل كذلك البرامج الخاصة بنظام المصروفات التي تستهدف تلبية متطلبات سوق العمل وتطوير مهارات الخريجين.

