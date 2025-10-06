إحالة أوراق مزارع للمفتي تسبب في وفاة سيدة حرقا في منزلها بالمنيا

قضت محكمة جنايات المنيا بإحالة أوراق المتهم " ك ش . م " 25 سنة فلاح ويقيم بمركز العدوة إلى فضيلة المفتي الثالث من ديسمبر،عما اسند اليه من اتهام والزامه بالمصاريف الجنائية بشأن واقعة إشعال النيران في منزل سيدة ووفاتها بالحريق.



وعقدت هيئة المحكمة جلستها برئاسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي عبدالعظيم رحيم، ومحمد ناجي أحمد، وأمانة سر كل من مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، وقامت باستعراض أمر الإحالة الصادر عن النيابة العامة، وأصدرت حكمها بحق المتهم .



وكان أمر الإحالة الصادر من المحام العام لنيابات شمال المنيا ، برقم 18386 لسنة 2023 قسم العدوة، والمقيدة برقم 2249 لسنة 2023 كلي شمال المنيا، بان المذكور قد وضع النار عمدا في المنزل المبين وصفا بالأوراق المملوك للمدعو ش. م. ع الكائن بمركز العدوة بأن أحضر زجاجة تحوى مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسكبها واضرم النار ونشأ عن ذلك الحريق وفاة المجني عليها نعمة. ح. ك على النحو مبين بالتحقيقات وبناء عليه يكون المتهم قد ارتكب جناية بالمواد 252 / 257 من قانون العقوبات.