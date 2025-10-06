نائب محافظ المنيا يضع إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد

أناب اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، لوضع إكليلٍ من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

حضر المراسم العميد أ.ح محمد توفيق، المستشار العسكري للمحافظة، واللواء حاتم حسن، مدير أمن المنيا، والدكتور محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أ.ح أحمد جميل، السكرتير العام المساعد، والدكتور أيمن حسانين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من مديري المديريات، ورؤساء المراكز، والقيادات الأمنية والتنفيذية، والمحاربين القدماء، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي.

سلام الشهيد

بدأت المراسم بقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار، الذين ضحوا بحياتهم فداءً لمصر، ثم عزفت الفرقة الموسيقية لقوات أمن المنيا السلام الوطني وسلام الشهيد.

وقدم نائب المحافظ التهاني إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإلى قواتنا المسلحة الباسلة، وشعب مصر العظيم، بمناسبة ذكرى النصر الخالد، مؤكدًا أن أكتوبر سيبقى رمزًا للفخر والعزة الوطنية، وأن شعب المنيا يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

وخلال زيارته لمطار المنيا، نقل نائب المحافظ تحيات اللواء عماد كدواني إلى العميد طيار باسل أحمد عاطف، قائد المطار، ولقيادات وضباط وطلبة القوات الجوية، مؤكدًا أن ذكرى أكتوبر المجيدة تظل مصدر اعتزاز بجنود مصر الأبطال، خير أجناد الأرض.

وكان نائب المحافظ قد استقبل صباح اليوم القيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية بديوان عام المحافظة لتبادل التهاني بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.