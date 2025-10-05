محافظة المنيا: لا شكاوى أو بلاغات بأضرار ناجمة عن زيادة منسوب المياه

أكدت محافظة المنيا في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أنها لم تتلقَ أي شكاوى أو بلاغات تفيد بوقوع أضرار أو حوادث ناجمة عن زيادة منسوب المياه، مشيرةً إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار الساعة، من خلال مركز السيطرة، أي تطورات محتملة لضمان سلامة المواطنين.

وتُهيب محافظة المنيا بالمواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر، سرعة إخلاء المناطق المعرّضة للخطر، مجددة الدعوة للمواطنين إلى إزالة أي تعديات على مجرى نهر النيل من مبانٍ أو زراعات، حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

كان اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بالتنسيق مع مديرية الري وإدارة حماية النيل، بمتابعة الموقف أولاً بأول، وحصر أراضي طرح النهر، واتخاذ الإجراءات الوقائية العاجلة لحماية المواطنين والممتلكات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برفع درجة الاستعداد لمواجهة تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل.

وأكد المحافظ على أهمية إخطار المزارعين والمقيمين في أراضي طرح النهر بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة وسرعة إخلاء المناطق المعرّضة للخطر، مشدداً على التنسيق الكامل مع العمد والمشايخ والأجهزة الأمنية والزراعية والري وحماية النيل.

كما وجّه بمراجعة موقف الجزر النيلية والتعامل الفوري مع أي تداعيات محتملة من خلال غرف عمليات مشتركة تضم كافة الجهات المعنية.

ومن جانبه، ناشد المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بالمنيا، المواطنين واضعي اليد على أراضي طرح النهر بسرعة إزالة التعديات على مجرى النيل، سواء مبانٍ أو زراعات، لتفادي مخاطر ارتفاع المناسيب.