ضبط 345 مخالفة سلع مدعمة قبل بيعها في السوق السوداء بالمنيا

وجه اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية والرقابية على المخابز والأسواق والمحال التجارية، لمتابعة توافر السلع الغذائية ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، والتصدي بكل حزم لمحاولات التلاعب بالسلع التموينية أو الاتجار بها في السوق السوداء، حفاظًا على حقوق المواطنين وضبط المنظومة التموينية داخل المحافظة.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات التي نفذتها المديرية خلال الأيام الماضية أسفرت عن تحرير 345 مخالفة تموينية، منها 235 مخالفة بالمخابز البلدية، تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع الدقيق البلدي المدعم بقصد الاتجار، وعدم وجود ميزان، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب عدم وجود سجلات تشغيل.

وفي مجال الأسواق، تم تحرير 110 محاضر تضمنت حيازة وعرض سلع بدون فواتير أو مجهولة المصدر، وضبط سلع منتهية الصلاحية، ومحاضر لذبح خارج المجازر، ومخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار أو عدم حمل شهادات صحية أو مزاولة النشاط دون ترخيص، إلى جانب قضايا غش تجاري.

