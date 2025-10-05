نائب محافظ المنيا يتابع سير العملية التعليمية داخل مدرسة الشعب الابتدائية

قام الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا بزيارة قرية نزلة الفلاحين التابعة لمجلس قروي دمشير بتكليف من اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، حيث تفقد خلالها مدرسة الشعب الابتدائية لمتابعة سير العملية التعليمية داخل المدرسة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم.

وخلال الزيارة، تفقد نائب المحافظ عددًا من الفصول الدراسية، واستمع إلى شرح الدروس من داخل الفصول، كما شهد جانبًا من الأنشطة الرياضية التي أُقيمت في فناء المدرسة.

وأكد نائب المحافظ أن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، يولِي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعليم، تقديرًا لدور المعلم ورسالة التعليم في بناء الإنسان المصري وتنشئة جيلٍ واعٍ ومستنير، ضمن أولويات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.

