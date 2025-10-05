بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في انقلاب سيارة بصحراوي ملوي جنوب المنيا

لقى شخص مصرعه بينما أصيب 5 أشخاص آخرين في حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي جنوب المنيا، تم نقل الجثه والمصابين للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة النجدة يفيد انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي نطاق بمركز ملوي.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين مصرع شخص في العقد الثالث من العمر، واصابة 5 اخرين جميعهم مقيمين بمحافظة الجيزة، وهم معتز. ع. م 36 سنة، وشعبان. م. ق 38 سنة، ومحمد. ع. ا 19 سنة، ومحمد. ع. ب 25 سنة، وابراهيم. ي. ا 24سنة

تم نقل المصابين إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى لحين إنهاء الإجراءات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة للتحقيق.