لعب عيال يتحول لمشاجرة بالأسلحة في المنيا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية والبيضاء بدائرة مركز شرطة بنى مزار بالمنيا.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول 3 أشخاص "أحدهم مصاب برش خرطوش" ، وطرف ثان

3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح قطعى" بسبب خلافات حول الجيرة ولهو الأطفال ، قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض بإستخدام أسلحة نارية وبيضاء كانت بحوزتهم ، محدثين الإصابات المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة (بندقية خرطوش – سلاح أبيض– طبنجة صوت) ونقل المصابان لإحدى المستشفيات لتلقى العلاج.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





