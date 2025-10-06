اصطدام موتوسيكل بآخر... إصابة ثلاثة أشخاص إثر وقوع حادث على طريق الجمالية بالدقهلبة

أصيب ثلاثة أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق الجمالية الطريق الجديد بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق الجمالية مما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان البلاغ وتبين اصابة ، احمد محمد التميمى 38 عاما مقيم الجمالية واصابته عبارة عن كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، احمد طارق احمد 22 عاما مفيم الجمالية واصابته كسور و بعد الارتجاج

احمد شفيق احمد 22 عاما مقيم الجمالية واصابته ما بعد الارتجاج وكسر بالفك السفلى

جرح بالوجه.

تم نقل المصابين الى مستشفى الجماليه لتلقي العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامه بالواقعه