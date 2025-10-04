محافظا جنوب سيناء والدقهلية يُهنئان الرئيس السيسي بالذكرى الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة

بعث محافظ جنوب سيناء، الدكتور خالد مبارك، اليوم /السبت/، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص برقية المحافظ "يشرفني ويسعدني أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهاني القلبية وأصدق التمنيات بمناسبة الذكرى الـ52 لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، التي ستظل رمزًا للفخر والعزة والكرامة، وتجسيدًا لإرادة الشعب المصري العظيم الذي سطر أروع ملاحم البطولة والفداء لاسترداد أرضه المقدسة وتحقيق النصر العظيم".

وأضاف المحافظ "إننا نستذكر في هذه المناسبة الوطنية بكل الاعتزاز والتقدير بطولات رجال قواتنا المسلحة الباسلة الذين قدموا أرواحهم ودماءهم فداءً للوطن، لتظل راية مصر عالية خفاقة، ونسأل المولى عز وجل أن يعيد هذه الذكرى الخالدة على فخامتكم بموفور الصحة والعافية، وعلى مصرنا الغالية بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار تحت قيادتكم الحكيمة".

وفي ختام البرقية، أعرب محافظ جنوب سيناء عن خالص التهاني والتبريكات باسمه وباسم القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ وعواقل المحافظة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، مؤكدًا دعمهم الكامل لقيادة السيد الرئيس السيسي، ومساندتهم المستمرة لمسيرة التنمية والبناء، ودور القوات المسلحة في حماية الوطن والحفاظ على مكتسباته.

كما بعث المحافظ برقيات تهنئة، لكل من، رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطي مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والقائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبدالمجيد صقر، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أحمد فتحي إبراهيم، ووزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، هنأهم خلالها بهذه المناسبة التاريخية، داعياً المولى أن يحفظ مصر وشعبها وأن تظل رايتها عالية خفاقة تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى صعيد متصل، بعث محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق، اليوم /السبت/، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، للتهنئة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وجاء في نص برقية المحافظ "يسرني ويشرفني - بالأصالة عن نفسي ونيابة عن أبناء محافظة الدقهلية، أن أرفع إلى فخامتكم أسمى آيات التهنئة بمناسبة الذكرى المجيدة الثانية والخمسين لانتصارات حرب أكتوبر، ذكرى العزة والكرامة، التي جسد فيها رجال قواتنا المسلحة أرقى معاني التضحية والانضباط وحسن التخطيط، فصنعوا عبورًا أعاد للوطن عزته ورسخ عقيدة أن قوة مصر هي التي تحمي السلام وتصونه."

وأضاف: "ونحن نحيي هذه الذكرى العزيزة، نجدد العهد لفخامتكم على مواصلة العمل الجاد لخدمة المواطن والارتقاء بجودة حياته، ونسأل المولى عز وجل أن يعيدها علينا بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها ويديم عليها النصر والعزة والتقدم."

كما بعث المحافظ، ببرقية تهنئة إلى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

وتقدم محافظ الدقهلية، بالتهنئة لأهالي الدقهلية وشعب مصر بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.. وقال"يسعدني ويشرفني أن أتقدم لأهالي الدقهلية، وشعب مصر العظيم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص التهاني وأصدق الأماني بمناسبة الإحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وأسأل الله عز وجل أن يعيدها علينا بدوام السعادة والتقدم، وأن يحفظ مصر والدقهلية وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يجمعنا دائما على الخير وأن يحقق لنا كل ما نتمناه"، داعياً الشعب المصري العظيم إلى الوقوف صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة والرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

