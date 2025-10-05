الدقهلية .. افتتاح قسم العناية المركزة بمستشفى الصدر بتكلفة 18 مليون جنيه

استقبل اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة لشئون الحوكمة والمتابعة والتطوير المؤسسي، والوفد المرافق له ، بمكتبه بديوان عام المحافظة ، وقاموا بافتتاح تطوير قسم العناية المركزة بمستشفى صدر المنصورة بتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه وبطاقة 30 سريرًا، وذلك ضمن خطة إعادة تطوير شاملة لكافة أقسام المستشفى بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء عماد عبد الله السكرتير العام، واللواء عماد الدكروري السكرتير العام المساعد، وضمّ وفد وزارة الصحة: الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشؤون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة رشا الشرقاوي رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العاجلة، والدكتور أحمد عمر مدير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، والدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

وقال " المحافظ " أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة على دعمه اللامحدود للقطاع الصحي بالدقهلية، وما يقدمه من إسناد حقيقي لمشروعات تطوير المنشآت الطبية ورفع كفاءتها، بما ينعكس مباشرة على تحسين الخدمة المقدمة للمواطن .

كما قال " مرزوق " ما شاهدناه اليوم من أعمال تطوير بمستشفى صدر المنصورة مدعاة للفخر، ويؤكد أن لدينا بنية صحية قادرة على تقديم خدمة تليق بأبناء الدقهلية، وتستجيب لاحتياجات المرضى وفق أحدث المعايير

خلال اللقاء المشترك، ناقش محافظ الدقهلية ونائب الوزير احتياجات المستشفيات (العامة والمركزية والتأمين الصحي ومستشفيات الأمانة) من الأدوية والمستلزمات والتخصصات النادرة، واستعرضا المعوقات التي تواجه القطاع الطبي لوضع حلول عاجلة لها. وتم التأكيد على ( استمرارية تحديث الأجهزة وتوفير قطع الغيار والدعم الفني - استكمال القوى البشرية في التخصصات الحرجة ، العناية، الطوارئ، المخ والأعصاب ، التخدير - تعزيز نُظم الجودة وسلامة المرضى وقياس الأداء ) .

وخلال زيارة محافظ الدقهلية ونائب الوزير لمستشفي صدر المنصوره لافتتاح قسم العناية المركزه ، استمعوا إلى عرض تفصيلي من الدكتور محمد السعيد مدير مستشفى صدر المنصورة عن مراحل التطوير السبع التي بدأت في 17 نوفمبر 2020 ، والخدمات التي تقدمها المستشفى لمرضى الدقهلية والمحافظات المجاورة، عبر عيادات متكاملة تشمل ( الحساسية، أمراض النوم، عيادة التدخين، وظائف التنفس، التداخلات الرئوية، عيادات الاشتباه والدرن، وعيادات الأسنان 4 وحدات ) بالإضافة إلى الوحدات تحت التجهيز وهي ( وحدة أمراض النوم، وحدة الحساسية والمناعة، وقسم جراحة الصدر التي سيتم تفعيلها قبل نهاية العام ) .

واستعرض مدير مستشفي صدر المنصورة مكونات العناية المركزة والتي تضم 30 سريرًا وهي عبارة عن :

أولا : العناية الجديدة (أ): وتضم 16 سريرً ا، 5 أسِرّة حركة كاملة، 16 مونيتور، 8 أجهزة تنفس صناعي، 3 عربات إنعاش قلبي رئوي، 3 أجهزة صدمات كهربائية، وحدة تمريض كاملة، منظومة كاميرات (17 كاميرا).

ثانياً : العناية القديمة ( رفع الكفاءة): وتضم 14 سريرًا، 14 مونيتور، 7 أجهزة تنفس صناعي، 2 عربة إنعاش، 2 جهاز صدمات، منظومة مراقبة (14 كاميرا).

كما تفقد المحافظ ونائب الوزير قسم الطوارئ (12 سريرًا)، والقسم الداخلي رجال ( أ )، واستمعا إلى آراء المرضى حول مستوى الخدمة، ووجها بتحسين انسيابية العمل وتقليل زمن تقديم الخدمة، وتوفير الأدوية والمستلزمات بصفة مستمرة.

و أكد " محافظ الدقهلية " أن المحافظة ماضية بالتنسيق مع وزارة الصحة ، في استكمال خطة التطوير الشامل لمستشفى صدر المنصورة وباقي المنشآت الصحية، بما يضمن خدمة آمنة عالية الجودة، ويحقق أولوية حق المواطن في رعاية صحية كريمة على مستوي مدن ومراكز المحافظة.