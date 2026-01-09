عمرو الدرديري: بتمنى السنغال تكسب عشان فيه تار بينا

علق إلاعلامي عمرو الدرديري علي مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال ومالي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك .

وكتب عمرو الدرديري:أنا بتمنى السنغال تكسب عشان فيه تار بينا لازم ناخده، وإحنا اتعودنا منسيبش حقنا ولو بعد 100 سنة،وكده كده ماتش كوت ديفوار مضمون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 بين السنغال ومالي بتقدم السنغال بهدف دون مقابل، سجله إليمان نداي في الدقيقة 27 مستغلاً خطأ حارس مالي.

وفي الدقيقة 45 من عمر المباراة حصل بيسوما، لاعب منتخب مالي، على البطاقة الصفراء الثانية وطُرد من المباراة.