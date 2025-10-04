الدقهلية ..فريق طبي بمستشفى ميت غمر ينجح فى علاج مريض متلازمة جليان باريه

أعلن الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، نجاح الفريق الطبي بمستشفى ميت غمر العام في علاج حالة مريض تم تشخيصه بمتلازمة جليان باريه، مؤكداً التزام المستشفى بتقديم أعلى معايير الرعاية الصحية.

وأوضحت إدارة المستشفى أن المريض خضع لجلسات فصل بلازما (Plasmapheresis)، وأسفرت الجهود الطبية عن تحسن حالته واستعادة القدرة على الحركة بصورة طبيعية.

شارك في علاج المريض فريق طبي متكامل، ضم: الدكتور. أحمد سليمان، استشاري أمراض الباطنة والكلى ومدير المستشفى، دكتورة شيماء عبد المنعم، استشاري أمراض الباطنة ورئيس قسم العناية المركزة،

وأكد الدكتور السيد فاروق، وكيل الطب العلاجي بالدقهلية، أن نجاح هذه الحالة يعكس كفاءة الفريق الطبي والتزامه بالبروتوكولات العلاجية الحديثة، مشيراً إلى أن المستشفى يواصل تطوير خدماته لمواجهة الحالات الحرجة وتقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

واعرب وكبل الوزارة عن شكره وتقديره لكافة أفراد الفريق الطبي على جهودهم المتميزة في تقديم الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.