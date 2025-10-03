محافظ الدقهلية يتفقد دار التكافل لرعاية كبار السن بالمنزلة

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية ، دار التكافل لرعاية كبار السن بمدينة المنزلة، بمناسبة اليوم العالمي لكبار السن ، حيث قدّم الهدايا من المقيمين بالدار، وأجرى معهم حديثًا أبويًا وأخويًا استمع خلاله لاحتياجاتهم ومطالبهم اليومية، موجهًا بتلبية ما يلزم وتوفير الرعاية الكاملة لهم ودعم الدار لاستمرار رسالتها.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ ، والنائب أحمد الحديدي عضو مجلس النواب ، والدكتوره هاله عبدالرازق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ، والدكتور حسن عزام رئيس مركز ومدينة المنزله ، نبيله حتاته مدير عام الدار .

وقال " المحافظ " أثمن دور القائمين على الدار والمجتمع المدني شركاءنا في رعاية أهلنا من كبار السن ، مشيرًا إلى أن نجاح منظومة الرعاية يعتمد على الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والمتطوعين.

كما قال " مرزوق " أهلنا لهم حقّ علينا كدولة وكمجتمع مدني شريك مع الدوله في البناء والتنمية والرعاية الاجتماعية ، وسنوفّر لهم رعاية كريمة ولائقة ، مؤكّدًا أن المحافظة ستتابع من خلال مديرية التضامن الاجتماعي تأمين احتياجات المقيمين وتيسير كل ما يضمن لهم حياة آمنة وكريمة.

وجه " المحافظ " لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي باستمرار الدعم وتكامل الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية لضمان رسالة الدار ، مؤكدا علي ضرورة المتابعة الدورية لجودة الإعاشة والخدمات، والحرص على الأنشطة الترفيهية والدعم النفسي، مع الاستجابة الفورية لأي ملاحظات تُطرح من كبار السن أو القائمين على خدمتهم.

وتوجه المحافظ بالشكر للعاملين بالدار وكل الداعمين من مؤسسات المجتمع المدني، مع التأكيد على استمرار الزيارات الميدانية والمتابعة اليومية ، لضمان استدامة الخدمة وتوفير حياة كريمة لأهلنا من كبار السن.

جدير بالذكر أن اليوم العالمي لكبار السن

يصادف الأول من أكتوبر من كل عام اليوم العالمي لكبار السن، وهو مناسبة للتذكير بـمكانتهم وحقوقهم وتعزيز دمجهم المجتمعي وتقدير عطائهم.