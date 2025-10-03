الدقهلية: ضبط ومصادرة 108 قطع في حملة لرفع الإشغالات والتصدي لأجهزة الصوت

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، جهود مركز ومدينة المنصورة، والسنبلاوين والجمالية، في التصدي للإشغالات وأجهزة الصوت والتلوث السمعي، والتي تم خلالها ضبط ومصادرة 108 قطعة متنوعة، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي، نهارا وليلا والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها، ومنع كافة أشكال الإشغالات وإعاقة الطريق العام.

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحالة الإشغالات بالشوارع ومنع إعاقة حركة السير والمرور والتسبب في معاناة المواطنين، كما أكد على رفع أي إشغالات في الحال، والتصدي لظاهرة التلوث السمعي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أولا بأول.

وقام المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز ومدينة المنصورة، بالإشراف على حملة مكبرة لرفع الإشغالات، بنطاق المدينة، وحوض الزعفران وابن زيد، وموقف ميت خميس، وميدان رويال، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإدارات المعنية.

أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 87 قطعة متنوعة، شملت، 3 إعلان متحرك، عدد 43 كراس الوان بلاستيك، 8 كراسي بمبوه، ترابيزة بمبوه، 6 ترابيزة بلاستيك كبيرة، 4 كراسي بلاستيك صغيرة، باسكت بلاستك صغير، واحد باسكت بول، سلم خشب، استاند بقالة، 12علم بالقواعد،3 عروق خشب بنارات دعاية، 3 قرطاس مرور، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.

وفي مركز ومدينة السنبلاوين، تابع الأستاذ أحمد عبد العظيم حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بإشراف إدارة الإشغالات والحملة الميكانيكية والإنارة والمواقف وشئون البيئة والإدارات المعنية، وأسفرت عن ضبط ومصادرة 6 جهاز بازوكا صغير، 7 سماعات داخل تابلوهات خشب.

وفي مركز الجمالية، تابع المحاسب نادر محي الدين رئيس المدينة، حملة على التكاتك وأجهزة الصوت بشوارع المدينة، بمشاركة نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والإدارات المعنية، وأسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 6 سماعة كبيرة، 2 جهاز بازوكا بشوارع المدينة وبقرية المحلاوي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات.