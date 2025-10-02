الدقهلية.. تحرير 324 مخالفة وضبط مصادرات كبيرة في حملات تموينية

واصلت مديرية تموين بالدقهلية بقيادة المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين حملاتها التموينية المكبرة والمفاجئة على مدار يومين بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة ، لحماية حقوق المواطنين من أي محاولات غش أو تلاعب، والتأكد من الالتزام بالقوانين والمواصفات القياسية.

وقال " اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية " لن نتهاون مع أي تلاعب بقوت المواطن ، والرقابة على المخابز والأسواق لن تتوقف، وأن الحملات التموينية ستستمر بشكل يومي ومفاجئ، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي محاولة غش أو تلاعب لضمان وصول الدعم لمستحقيه وحماية حقوق المواطنين.

ووجّه المحافظ باستمرار الحملات المفاجئة على مدار اليوم لضبط الأسواق والمخابز، مع تكثيف التنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري لضمان سلامة السلع الغذائية وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي ، وشدّد على اتخاذ إجراءات قانونية فورية ورادعة ضد أي مخالفات يتم ضبطها، مؤكدًا أن الهدف هو حماية المواطنين من أي محاولات غش أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات.

و أوضح المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التموينيه تحت إشراف ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، استهدفت عدد من المخابز ، واسفرت عن تحرير (284) مخالفة متنوعة شملت ( إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم الالتزام بالمواصفات القياسية، التوقف عن الإنتاج دون إذن مسبق، جمع بطاقات التموين بطريقة غير قانونية، إلى جانب التصرف في (185) شيكارة دقيق مدعّم بطرق غير مشروعة ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

كما أوضح " وكيل الوزارة " أن الحملات على الأسواق تحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية ، أسفرت عن تحرير (40) مخالفة وضبط مصادرات كبيرة شملت ( 8 قرائص سجائر، 10 صناديق رنجة، 600 عبوة زيت بدون فواتير، 18 لتر بنزين وسولار بدون فواتير، 350 كجم لحوم مذبوحة خارج السلخانة، 60 كجم لحوم غير صالحة، 30 كجم لحم بلدي بدون عظم، 700 كجم لحوم وكبدة ) ، إلى جانب سلع بدون فواتير ومواد مجهولة المصدر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم وجود شهادات صحية لدى بعض العاملين ، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للجهات المختصة.