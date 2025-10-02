أوقاف الدقهلية تنظم 150 قافلة دعوية حول مواجهة التنمر المدرسي

نظمت مديرية أوقاف الدقهلية أكثر من (١٥٠) قافلة دعوية بمراكز الشباب، بالتعاون مع الشباب والرياضة، تحت عنوان: "(وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ).. التنمر المدرسي نموذجًا"، برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبمتابعة الدكتور محمد عوض حسانين، مدير المديرية، وذلك في إطار مبادرة "صحح مفاهيمك".

وركزت القوافل على بيان خطورة ظاهرة التنمر المدرسي، وما تتركه من آثار نفسية واجتماعية سلبية على الطلاب، مع توضيح أسبابها وطرق الوقاية منها، والدعوة إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية التي تدعم التعاون والاحترام المتبادل داخل المجتمع المدرسي.

ويأتي تنفيذ هذه القوافل في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وبناء وعي وطني رشيد لدى النشء والشباب، وذلك من خلال استراتيجية الوزارة الدعوية القائمة على محاورها الأربعة.

كما يعكس التعاون المستمر مع وزارة الشباب والرياضة إدراكًا لأهمية دور الشباب في ترسيخ القيم الإنسانية والاجتماعية الصحيحة، وبناء مجتمع متماسك يقوم على أسس راسخة من الاحترام والمسئولية والانتماء.