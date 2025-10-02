خالد الجندي محذرًا: لا ترددوا هذه الأدعية على النفس.. ومصايبنا جبناها بلساننا

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن كثيرًا من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم، من خلال كلمات تخرج منهم دون وعي بخطورتها أو أثرها في الواقع، مؤكداً أن "البلاء موكَّل بالمنطق"، أي أن ما ينطق به الإنسان قد يُصبح سببًا في نزول البلاء عليه، أو استدعاء قدرٍ مؤلم.

كلمات محبطة

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الخميس، أن البعض يتلفّظ بدعوات قاسية أو كلمات محبطة في لحظات انفعال، مثل: "ربنا ياخدني عشان ترتاحوا"، أو "يا رب ولادي يضيعوا لو أنا كذاب"، أو "أنا انتهيت خلاص، بيتي هيتخرب"، مشيرًا إلى أن هذه العبارات تُعدّ بمثابة دعاء على النفس، وقد توافق ساعة استجابة فيُصاب الإنسان بما نطق به.

معظم مصايبنا جبناها بلساننا

وتابع الجندي: "معظم مصايبنا جبناها بلساننا، معظم الابتلاءات في حياتنا كانت بدايتها كلمة قلناها"، مؤكدًا أن هناك علاقة بين القضاء والقدر وبين ما ينطق به الإنسان، وأن اللسان، رغم صغر حجمه، إلا أن له شأنًا عظيمًا في الهدم أو البناء.

خطورة الكلمة

وأوضح أن الإسلام نبّه بشدة إلى خطورة الكلمة، وأن النبي ﷺ قال: "الطِّيَرة شرك"، موضحًا أن الفرق بين التشاؤم والكلمة التي تستدعي القدر، هو أن الأولى شعور قلبي، أما الثانية فهي دعاء يُفهم على أنه طلب مباشر للشر، وقد يُستجاب.

وأضاف: "احذر لسانك أن تقول فتُبتلى، فإن البلاء موكَّل بالمنطق.. فراقب كلماتك، وكن لسان خير، لا لسان هدم".

اعمل الخير وارمه البحر

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المثل الشائع "اعمل الخير وارمه البحر" مثل خاطئ يجب التوقف عن ترديده، موضحًا أن القرآن الكريم يقرر بوضوح أن الخير لا يضيع عند الله أبدًا.

ولفت الشيخ خالد الجندي، إلى أن كثيرًا من الناس يظنون أن أعمالهم الصالحة أو مواقفهم الطيبة قد لا تجد مقابلًا أو تقديرًا، إلا أن الآية الكريمة من سورة الكهف {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} جاءت لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أجر كل إنسان على عمله، مهما كان بسيطًا.

المثل الخاطئ

ونوه الشيخ خالد الجندي، بأن ترديد المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى، بينما الحقيقة أن "كل عمل صالح محفوظ عند الله، ولا يمكن أن يضيع".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن المطلوب هو أن يعمل الإنسان الخير لأنه "خير"، مطمئنًا أن أجره مضمون عند الله، قائلاً: "ما فيش خير بيترمي في البحر، وما فيش حق بيضيع، ربنا سبحانه وتعالى وعد: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً".