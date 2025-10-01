قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أيهما أفضل تأخير صلاة العشاء أم أدائها جماعة في المسجد؟.. الإفتاء توضح
تراجع وول ستريت مع قلق المستثمرين من تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي
البلشي يدعو لانعقاد مجلس نقابة الصحفيين من جريدة الوفد.. الأحد المقبل
اعتراض الرئيس يُعيد مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.. و«فنجري»: جاهزون للبنية التكنولوجية خلال عام
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا حارا نهارا معتدلا ليلا
عقب إطلاق "السردية الوطنية".. رئيس الوزراء يحدد مهام الوزارات ويستعرض خطة التنمية 2030
ضربوه بالشبشب.. فيديو مثير للجدل حول اعتداء أولياء أمور على مدرس بمدرسة في المنيب
وزير العدل: بدائل الحبس الاحتياطي كافية ولا حاجة لإضافة أخرى في الإجراءات الجنائية
استخراج الشهادة الصحية للزواج 2025.. السعر والأماكن
المادة 13 تهدد الشحات.. نجم الأهلي مهدد بالإيقاف بسبب قمة الزمالك
محافظ المركزي: مؤتمر البنوك الأورومتوسطية فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين الدول
منازل ومستشفيات غزة.. أنقاض شاهدة على جرائم الاحتلال
ديني

يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

أحمد سعيد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المثل الشائع "اعمل الخير وارمه البحر" مثل خاطئ يجب التوقف عن ترديده، موضحًا أن القرآن الكريم يقرر بوضوح أن الخير لا يضيع عند الله أبدًا.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن كثيرًا من الناس يظنون أن أعمالهم الصالحة أو مواقفهم الطيبة قد لا تجد مقابلًا أو تقديرًا، إلا أن الآية الكريمة من سورة الكهف {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} جاءت لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أجر كل إنسان على عمله، مهما كان بسيطًا.

الشيخ خالد الجندي: المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن ترديد المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى، بينما الحقيقة أن "كل عمل صالح محفوظ عند الله، ولا يمكن أن يضيع".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن المطلوب هو أن يعمل الإنسان الخير لأنه "خير"، مطمئنًا أن أجره مضمون عند الله، قائلاً: "ما فيش خير بيترمي في البحر، وما فيش حق بيضيع، ربنا سبحانه وتعالى وعد: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً".

خالد الجندي: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية في القرآن

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن هناك آية يخطئ أغلب الناس في ترديدها، موضحًا أن نحو 99% ممن قابلهم يذكرونها بشكل غير صحيح.

وقال الجندي "كثيرون يقولون (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً)، لكن هذه الصيغة غير موجودة في القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن الآية الصحيحة وردت في سورة الكهف، الآية 30، ونصها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

البلاغة القرآنية

وأوضح أن المولى عز وجل قال: إنا لا نضيع، ولم يرد لفظ الجلالة "الله" في النص، حيث جاءت البلاغة القرآنية لتؤكد أن الضمير "إنا" عائد على الله سبحانه وتعالى.

ألفاظ القرآن الكريم

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الانتباه إلى دقة ألفاظ القرآن الكريم وعدم زيادة أو حذف أي كلمة، قائلاً: "القرآن جاء منضبطًا مضبوطًا، لا يمكن أن يُضاف إليه حرف أو يُحذف منه حرف".

الشيخ خالد الجندي خالد الجندي اعمل الخير وارمه البحر القرآن

