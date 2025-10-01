يخالف القرآن.. خالد الجندي يحذر من مقولة "اعمل الخير وارمه البحر"

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن المثل الشائع "اعمل الخير وارمه البحر" مثل خاطئ يجب التوقف عن ترديده، موضحًا أن القرآن الكريم يقرر بوضوح أن الخير لا يضيع عند الله أبدًا.

وقال الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، إن كثيرًا من الناس يظنون أن أعمالهم الصالحة أو مواقفهم الطيبة قد لا تجد مقابلًا أو تقديرًا، إلا أن الآية الكريمة من سورة الكهف {إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} جاءت لتؤكد أن الله سبحانه وتعالى يحفظ أجر كل إنسان على عمله، مهما كان بسيطًا.

الشيخ خالد الجندي: المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى

وأضاف الشيخ خالد الجندي أن ترديد المثل الخاطئ يعطي إيحاء بأن الخير قد يذهب سُدى، بينما الحقيقة أن "كل عمل صالح محفوظ عند الله، ولا يمكن أن يضيع".

وشدد الشيخ خالد الجندي على أن المطلوب هو أن يعمل الإنسان الخير لأنه "خير"، مطمئنًا أن أجره مضمون عند الله، قائلاً: "ما فيش خير بيترمي في البحر، وما فيش حق بيضيع، ربنا سبحانه وتعالى وعد: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً".

خالد الجندي: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية في القرآن

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أكد أن هناك آية يخطئ أغلب الناس في ترديدها، موضحًا أن نحو 99% ممن قابلهم يذكرونها بشكل غير صحيح.

وقال الجندي "كثيرون يقولون (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً)، لكن هذه الصيغة غير موجودة في القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن الآية الصحيحة وردت في سورة الكهف، الآية 30، ونصها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

البلاغة القرآنية

وأوضح أن المولى عز وجل قال: إنا لا نضيع، ولم يرد لفظ الجلالة "الله" في النص، حيث جاءت البلاغة القرآنية لتؤكد أن الضمير "إنا" عائد على الله سبحانه وتعالى.

ألفاظ القرآن الكريم

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الانتباه إلى دقة ألفاظ القرآن الكريم وعدم زيادة أو حذف أي كلمة، قائلاً: "القرآن جاء منضبطًا مضبوطًا، لا يمكن أن يُضاف إليه حرف أو يُحذف منه حرف".