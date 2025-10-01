خالد الجندي: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية في القرآن

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك آية يخطئ أغلب الناس في ترديدها، موضحًا أن نحو 99% ممن قابلهم يذكرونها بشكل غير صحيح.

معنى الآية الكريمة

وقال الجندي خلال حلقةخاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "كثيرون يقولون (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً)، لكن هذه الصيغة غير موجودة في القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن الآية الصحيحة وردت في سورة الكهف، الآية 30، ونصها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

البلاغة القرآنية

وأوضح أن المولى عز وجل قال: إنا لا نضيع، ولم يرد لفظ الجلالة "الله" في النص، حيث جاءت البلاغة القرآنية لتؤكد أن الضمير "إنا" عائد على الله سبحانه وتعالى.

ألفاظ القرآن الكريم

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الانتباه إلى دقة ألفاظ القرآن الكريم وعدم زيادة أو حذف أي كلمة، قائلاً: "القرآن جاء منضبطًا مضبوطًا، لا يمكن أن يُضاف إليه حرف أو يُحذف منه حرف".



