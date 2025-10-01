قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قائمة برشلونة لمواجهة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
قيادي بالجبهة الوطنية: مؤشرات النمو الأخيرة تعكس صلابة الاقتصاد المصري
جامعة بنها تحصد الفئة الفضية بمسابقة الأفضل في الأنشطة الطلابية
إيقاف تريزيجيه والسعيد .. رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة التاسعة من الدوري
30 ألف جنيه تأمين.. تعرف على أوراق وإجراءات الترشح لانتخابات النواب 2025
انتبه.. شبورة كثيفة صباحا وأمطار ونشاط للرياح والأتربة على هذه المناطق
قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة
اللجنة النقابية بحزب الوفد تعلن دعمها لحقوق المعتصمين
خد فلوسي للعب كمبيوتر جيمز.. طالب طب يسحل والدته الأجنبية ويسرق أموالها بالجيزة
وزير الخارجية: غزة سيديرها الفلسطينيون.. والحديث الآن عن لجنة انتقالية تدير القطاع دون حماس
دون الـ48 جنيها.. سعر الدولار في مصر بختام تعاملات اليوم
وزير قطاع الأعمال: دعم الصناعات الحيوية وتوطين الدواء أولوية استراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: "إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً" ليست آية في القرآن

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد صبري عبد الرحيم

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك آية يخطئ أغلب الناس في ترديدها، موضحًا أن نحو 99% ممن قابلهم يذكرونها بشكل غير صحيح.

معنى الآية الكريمة

وقال الجندي خلال حلقةخاصة بعنوان "حوار الأجيال"، ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الأربعاء: "كثيرون يقولون (إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملاً)، لكن هذه الصيغة غير موجودة في القرآن الكريم"، مشيرًا إلى أن الآية الصحيحة وردت في سورة الكهف، الآية 30، ونصها: {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا}.

البلاغة القرآنية

وأوضح أن المولى عز وجل قال: إنا لا نضيع، ولم يرد لفظ الجلالة "الله" في النص، حيث جاءت البلاغة القرآنية لتؤكد أن الضمير "إنا" عائد على الله سبحانه وتعالى.

ألفاظ القرآن الكريم

وشدد عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ضرورة الانتباه إلى دقة ألفاظ القرآن الكريم وعدم زيادة أو حذف أي كلمة، قائلاً: "القرآن جاء منضبطًا مضبوطًا، لا يمكن أن يُضاف إليه حرف أو يُحذف منه حرف".


 

خالد الجندي الشيخ خالد الجندي آية القرآن البلاغة القرآنية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء 1 أكتوبر

ابنة هبة قطب

تصدرت التريند.. 5 معلومات لا تعرفها عن ابنة هبة قطب بعد حفل زفافها

الكونجرس الأمريكي

رسميًا.. الحكومة الأمريكية تبدأ إغلاقًا جزئيًا بعد فشل الكونجرس والبيت الأبيض في التوصل لاتفاق

مشغولات ذهبية

ماذا يحدث .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

تحديث بطاقة التموين

تحديث بطاقة التموين 2025.. التفاصيل والأوراق المطلوبة

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1-10-2025

الاعتداء على معلم بالشبشب

"ضربوه بالشبشب".. تداول فيديو يرصد الإعتداء على معلم داخل مدرسة في المنيب

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه

نتنياهو يفقد أحد أبرز مستشاريه .. «ديرمر» يغادر الحكومة دون تفسير |تفاصيل

ترشيحاتنا

بوستر المهرجان

غدا.. انطلاق فعاليات الدورة 41 لمهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط

ياسمين رئيس

اختيار "فتاة المصنع" لياسمين رئيس ضمن قائمة أفضل 25 فيلم من قبل فيبرسي

فيلم المنبر

فداء الشندويلي: الأزهر لم يتدخل فى رؤيتي الفنية بفيلم المنبر.. خاص

بالصور

لأكل العيش .. نيسان صنى موديل 2011 بأقل سعر

السيارة نيسان صنى موديل 2011
السيارة نيسان صنى موديل 2011
السيارة نيسان صنى موديل 2011

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية
مدير الاكاديمية العسكرية

فرح الزاهد تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصوير

فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير
فرح الزاهد تخطف الانظار فى احدث جلسة تصوير

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يمنحك فوائد عديدة

السرطان
السرطان
السرطان

فيديو

مدير الاكاديمية العسكرية

قبول دفعة جديدة من الجامعيين للعمل كضباط متخصصين بالقوات المسلحة

انهيار مدرسة إندونيسيا

مصرع 3 وإصابة 100 في انهـ..يار مدرسة بإندونيسيا

فيروس خطير يهدد الأطفال

ظهر في إحدى مدارس المريوطية.. علامات خطر الإصابة بفيروس HFMD

ترامب

غواصة نووية تتجه نحو روسيا.. ترامب يتخذ قرارا مفاجئا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

د. خالد قدري - أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة السابق – جامعة عين شمس

د. خالد قدري يكتب: تعزيز الثقافة التنظيمية فى الجامعات.. من إدارة القيم إلى الإدارة بالقيم

محمد مندور

محمد مندور يكتب: ماذا لو حاورت الرئيس الروسي؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مصالح إسرائيل في سوريا تهدد الأمن العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: حقيبة غير مرئية.. وذكاء العاطفة في مواجهة الخلافات الزوجية

المزيد