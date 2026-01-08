قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المواطن أولًا.. محافظ كفر الشيخ يستمع لشكاوى وطلبات أهالي سيدي سالم| صور

محافظ كفر الشيخ..
محافظ كفر الشيخ..
محمود زيدان

في إطار حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين، التقى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بعدد من أهالي مركز سيدي سالم، واستمع محافظ كفرالشيخ إلى طلبات ومقترحات المواطنين بشأن عدد من الخدمات.

 وقال المحافظ إن المواطن هو أساس التنمية، وخدمته هدفنا الأول، ومهمتنا الأساسية"، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه احتياجات الأهالي ويحرص على إيجاد حلول فورية لمشكلاتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو توفير حياة كريمة لكافة المواطنين.

وجه محافظ كفر الشيخ، بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى والمقترحات، والتعامل الجاد معها ميدانيًا، مشددًا على أن حل مشكلات المواطنين يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة.

كما أشار محافظ كفر الشيخ إلى استمرار جهود تحسين مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، مؤكدًا تخصيص خطي طوارئ (114) و(0473220792) لتلقي شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ أخبار كفر الشيخ سيدي سالم

