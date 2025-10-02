محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات للمواطنين

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية محطة السرفيس "الشيماء" بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، وعدداً من الشوارع بنطاق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده سرفيس الشيماء بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، تابع الأعمال الجارية في تنفيذ توجيهاته السابقة بإقامة "تاندة" للانتظار، ومقاعد للجلوس خاصة لكبار السن لحمايتهم من أشعة الشمس والأمطار أثناء فترة انتظارهم، مؤكداً على محمد أمين رئيس الحي، أن تتم الأعمال بمساحة مناسبة لا تعوق الحركة المرورية، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالمحطة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ عدداً من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة، حيث تابع أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات، موجهاً للدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فخر الدين خالد وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأول هو تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات تليق بهم، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة أساس تحسين المرافق العامة وتحقيق رضا المواطنين.

وأضاف “ مرزوق” أن المحافظة ماضية في تكثيف جهودها لرفع مستوى النظافة والخدمات وتطوير الشوارع والميادين بما ينعكس إيجابياً على الحياة اليومية للمواطنين، وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع بما يصب في صالح توفير مختلف الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.