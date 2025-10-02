قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بمبادرة إنسانية.. ناهد السباعي تدعم محاربات سرطان الثدي في شهر أكتوبر بالأقصر
بطولة العالم لكرة اليد .. صدام قوي بين برشلونة وفيزبريم بآيادي مصرية
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 2 أكتوبر وسط توقعات خفض الفائدة
مصر تتقدم 3 مراكز في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.. إنفوجراف
عبد الوهاب عبد الرازق: الرئيس السيسي لم يغفل عن بناء الإنسان المصري
هدنة على المحك| إيران تضع سيناريوهات الحرب القادمة مع إسرائيل.. تقرير
مواعيد مباراتي الأهلي وسيراميكا كليوباترا والزمالك وبيراميدز بـ السوبر المصري
هل يجوز قضاء صلاة الضحى إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب
ماجد سامي: تمنيت لزيزو اللعب بالخارج وبإمكانه الوصول للدوري الإنجليزي
مجلس الشيوخ يصوت على فض دور الانعقاد السادس المنقوص
على رأسهم «الدباغ» و«منسي».. غيابات هجومية تضرب الزمالك قبل مواجهة غزل المحلة
معسكر أكتوبر لـ منتخب مصر يواجه شبح الإلغاء بسبب أحداث المغرب
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ويشدد على تحسين الخدمات للمواطنين

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية محطة السرفيس "الشيماء" بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، وعدداً من الشوارع بنطاق المدينة، لمتابعة أعمال النظافة والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا حرصه على الجولات الميدانية المفاجئة للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال تفقده  سرفيس الشيماء بشارع أحمد ماهر بالمنصورة، تابع الأعمال الجارية في تنفيذ توجيهاته السابقة بإقامة "تاندة" للانتظار، ومقاعد للجلوس خاصة لكبار السن لحمايتهم من أشعة الشمس والأمطار أثناء فترة انتظارهم، مؤكداً على  محمد أمين رئيس الحي، أن تتم الأعمال بمساحة مناسبة لا تعوق الحركة المرورية، مع التشديد على تكثيف أعمال النظافة ورفع الأتربة بالمحطة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

كما تفقد المحافظ عدداً من الشوارع بنطاق حي شرق المنصورة، حيث تابع أعمال رفع القمامة وتحسين مستوى النظافة وإزالة أي إشغالات، موجهاً للدكتور السعيد أحمد رئيس الحي، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع فخر الدين خالد وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء ومطالب المواطنين، مؤكداً أن الهدف الأول هو تلبية احتياجات المواطنين وتقديم خدمات تليق بهم، وأن العمل الميداني والمتابعة المستمرة أساس تحسين المرافق العامة وتحقيق رضا المواطنين.

وأضاف “ مرزوق” أن المحافظة ماضية في تكثيف جهودها لرفع مستوى النظافة والخدمات وتطوير الشوارع والميادين بما ينعكس إيجابياً على الحياة اليومية للمواطنين، وشدد محافظ الدقهلية على استمرار الجولات الميدانية لمتابعة تنفيذ الأعمال على أرض الواقع بما يصب في صالح توفير مختلف الخدمات للمواطنين في جميع القطاعات.

الدقهلية محافظ جولة المنصورة

