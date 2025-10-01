محافظ الدقهلية: توفير منافذ لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة

افتتح اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية،، هايبر ماركت بشارع عبد السلام عارف بالمنصورة، وذلك ضمن مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمحافظة الدقهلية.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتوفير منافذ البيع المختلفة لتوفير سلع غذائية متنوعة بأسعار مخفضة، لرفع العبء عن الأسرة المصرية.

وتفقد محافظ الدقهلية، أقسام بيع السلع المختلفة بالهايبر، مشيدا بحسن تنظيم المعروضات وجودتها، مشيرا إلى أن منافذ وهايبرات جهاز مستقبل مصر تمثل نموذجًا متميزا، في إطار خطة شاملة لدعم الأسواق المجتمعية ومبادرات تخفيف الأعباء عن المواطنين، ودعا مواطني الدقهلية إلى الاستفادة من الأسعار المخفضة فيها، والتفاعل مع الجهود الحكومية لتوفير احتياجاتهم بأسعار في متناول الجميع، وطالب باقامة مثل هذا الهايبر في مدينة دكرنس ومختلف مدن المحافظة.