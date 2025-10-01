قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 1-10-2025
الوزير يلتقي رئيس الإمارات.. ويؤكد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين
النائب إيهاب رمزي لصدى البلد: قدمت تعديلا على القانون الأهم في تاريخ العدالة الجنائية وحان وقت الاعتراف بتحليل DNA في إثبات النسب
تقييمات وزارة التربية والتعليم لجميع الصفوف "ابتدائي وإعدادي وثانوي"|حملها الآن من هنا
يؤثر على زراعته.. الفلاحين: كيلو تقاوى البطيخ يصل لـ 100 ألف جنيه
أزمة جديدة في السودان.. هل سد النهضة سبب الفيضانات؟
يسري نصر الله الاكثر تواجدًا بقائمة أفضل 25 فيلمًا مصريًا
29 أكتوبر الحكم على طفل المرور بتهمة ضرب طالب بالمقطم
الشرطة الألمانية: الأمور لم تتضح بعد سماع دوي انفجارات في ميونخ
لطلاب أولى ثانوي| التعليم: اليوم آخر فرصة للإختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
السفير الدنماركي يشيد بدور قناة السويس كمحرك رئيسي للتجارة الدولية واستدامة الإمدادات
محافظات

انقلبت بهم النقل.. إصابة 11 عاملا في حادث على طريق بلقاس بالدقهلية

أرشيفية
أرشيفية
همت الحسبنى

أصيب 11 عاملا إثر انقلاب ربع نقل محمل بالعمال على طريق المعصرة - بلقاس  بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال؛  ما أدى لإصابتهم، وذلك على طريق المعصرة - بلقاس.

 انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة 11 شخصا وهم ياسر علي عبد المقصود فرج، 53 عاما، مقيم السحايد الحامول كفر الشيخ، أصيب بكسر بالفقرات العنقية والساعد الأيسر، وحمدي إبراهيم سليمان، 53 عاما، مقيم الحامول كفر الشيخ،
 واصابته اشتباه كسر بالفقرات القطنية وجرح بالرأس، ووائل يوسف مصطفى المرشدي، 51 عاما، مقيم السحايد الحامول كفر الشيخ، وإصابته كسر بمفصل الساعد الأيمن وجرح قطعي بالعضد الأيمن.

كما أصيب أيضا عبد السلام عبد السلام فرحات إسماعيل، 28 عاما، مقيم الحامول كفر الشيخ، وإصابته كسر بالفك السفلى،
وحسني حامد عوض، 28 عاما، مقيم الحامول كفر الشيخ، وإصابته ما بعد الارتجاج، والسيد ناصر عبد الغفار، 29 عاما، مقيم السحايد كفر الشيخ، وإصابته كسر بالعمود الفقري
وكدمات متفرقة بالجسم، وطاهر السيد أبو شعيشع، 37 عاما، مقيم السحايد كفر الشيخ، وإصابته كسر بالضلوع وجرح قطعي بالأنف، وإسماعيل عيسى عبد المقصود، 31 عاما،  السحايد كفر الشيخ، أصيب بجرح قطعي بالرأس وكدمات متفرقة بالجسم، وكمال نبيل كمال، 35 عاما، مقيم السحايد كفر الشيخ، وإصابته جرح قطعي بالوجه وكدمات بالوجه. 

والسيد صبيح السيد حمدان، 39 عاما، مقيم السحايد الحامول كفر الشيخ، وإصابته كدمة بالجبهة، وعلي أحمد محمد، 30 عاما، الحامول كفر الشيخ، سحجات وكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بلقاس لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار إخطار النيابة العامة.
 

