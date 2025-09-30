اصطدام موتوسيكل بآخر.. إصابة 5 أشخاص في حادث بالدقهلية

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق طماى الزهايرة بمحافظة الدقهلية.

وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بآخر على طريق السنبلاوين طماى الزهايرة، مما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين إصابة كل من شحاتة محمد شحاتة 18 عاما مقيم طماى الزهايرة السنبلاوين وإصابته باشتباه نزيف بالمخ وإبراهيم محمد حامد 14 عاما وإصابته كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وفريد هاني فريد صابر 20 عاما وإصابته كسر مضاعف بالساق اليسرى ، ومحمد صابر محمد 18 عاما وإصابته كسر مضاعف بالقدم اليمنى وأحمد هاني سمير 19 عاما وإصابته كسر مضاعف بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمي طماي الزهايره.

تم نقل المصابين إلى مستشفى السنبلاوين لتلقي العلاج، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة.

