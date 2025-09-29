الدقهلية .. افتتاح السوق الخيري"ست الستات المصرية " بجزيرة الورد

أ ش أ

افتتحت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة اليوم السوق الخيري "ست الستات المصرية" بمقر نادي جزيرة الورد ، بحضور كل من الدكتورة نسرين البغدادي نائبة رئيسة المجلس ، الدكتورة أمينة شلبي مقرر فرع المجلس بالدقهلية والدكتورة رشا مهدي والفنانة صفاء ابو السعود عضوتا المجلس ، نهى مرسي رئيسة الإدارة المركزية للجان والفروع بالمجلس ، الدكتورة شيماء نعيم المديرة العامة للإدارة العامة للإستراتيجية بالمجلس ، داليا حمدي المديرة العامة للإدارة العامة للفروع بالمجلس ، داليا سعيد المديرة العامة للسكرتارية التنفيذية ومنسقة برنامجي ريادة الأعمال والتثقيف المالي بالمجلس ، الدكتورة رشا علي الدين أستاذ القانون الدولي الخاص وعضو اللجنة التشريعية بالأمانة العامة بالمجلس و طارق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة نادي جزيرة الورد .



وتفقدت المستشارة أمل عمار المنتجات المختلفة بالسوق والتي تشمل فنون المكرمية و الحلي من الأحجار الكريمة والفضة و فنون الديكوباج و حقائب الجلد اليدوية وفنون الريزن المختلفة، و أبدت إعجابها وتقديرها لجودة المنتجات والتي تعكس ابداع المرأة بمحافظة الدقهلية .



وعلى هامش الزيارة أيضا، افتتحت المستشارة أمل عمار معرض فنانات ملهمات "معًا بالفن نحميها" والذي نظمه فرع المجلس بالمحافظة بالتعاون مع جامعة المنصورة .



يذكر أن السوق يعرض منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر لمتدربات مشاغل المجلس ومنتجات الدورات التدريبية للفرع بالتعاون مع مكتبة المنصورة العامة.