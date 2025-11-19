قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ذروة في ارتفاع درجات الحرارة .. الأرصاد تصدر بيانا مهما بشأن طقس الأيام القادمة
عودة عاشور .. قائمة الأهلي لمواجهة شبيبة القبائل بدوري أبطال إفريقيا
مصاريفها فوق الـ 70 ألف جنيه | الأهالي يطالبون بإعدام المعتدين على تلاميذ مدرسة السلام
التصويت الاثنين المقبل بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب.. اعرف لجنتك بالرقم القومي
بث مباشر .. الوطنية تتابع مع السفارات سير العملية الانتخابية
تشكيل أهلي جدة ضد القادسية في الدوري السعودي
بعد زيارة أعضاء المجلس .. أشرف زكي يتراجع عن استقالته نقيبًا للممثلين
وفاة 18 شخصا وإصابة 21 آخرين في انفجار مصنع بولاية البنجاب الباكستانية
فيروس ماربورغ يثير ذعر إثيوبيا وسط مخاوف من انتشار العدوى .. ما القصة؟
30 ساعة تحقيق.. مواجهة نارية بين الضحايا والمتهمين في واقعة مدرسة السلام
مطلّعش الكتاب بسرعة .. مدرس متهم بضرب طفل بخرطوم في عينه بأوسيم
هذه الفتوى نسبت زورًا للدكتور علي جمعة.. أزهري ينفعل على خبير أبراج
أخبار البلد

المجلس القومي للمرأة يفتتح وحده المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة المنوفية

أمل مجدى

افتتحت صباح اليوم وحدة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة المنوفية، لتصبح بذلك الوحدة رقم 21 على مستوى الجمهورية، وذلك في إطار استكمال المبادرة المشتركة بين المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمستشفيات الجامعية.

جاء الافتتاح بحضور كل من المستشارة مروة هشام بركات عضوة المجلس القومي للمرأة، الدكتور أحمد فرج القاصد رئيس جامعة المنوفية، الأستاذ إيف سانسيرات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتور محمد النعماني عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتورة رانيا عزمي وكيلة كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة دينا شكري أستاذ الطب الشرعي بجامعة القاهرة وعضو لجنة الصحة بالمجلس، الأستاذة سالي ذهني مسئول برامج مناهضة العنف ضد المرأة بصندوق الأمم المتحدة للسكان، الدكتورة أمل فيليب المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأةبالمجلس، الأستاذة منى سالم منسق وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، إلى جانب حضور عدد من قيادات الكلية وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال كلمتها، نقلت المستشارة مروة بركات تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، معربة على سعادتها واعتزازها بالتواجد بمحافظة المنوفية لما لها من دور رائد في التنمية المجتمعية. وأشادت بالتعاون بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان في افتتاح وحدات المرأة الآمنة بالمحافظات.

واعرب الدكتور احمد فرج القاصد عن سعادته بافتتاح الوحدة، مؤكدًا أن الجامعة تزخر بنماذج متميزة من القيادات النسائية، وبنسبة كبيرة من الطالبات المتفوقات، خاصة في كلية الطب، كما دعا الطلاب والطالبات للانخراط في العمل التطوعي والمبادرات التوعوية داخل مجتمعاتهم المحلية.

وثمن إيف سانسيرات الجهود الوطنية في تمكين المرأة ومناهضة جميع أشكال العنف ضدها، وأشار إلى أن وحدات المرأة الآمنة تمثل نموذجًا مصريًا رائدًا في تقديم خدمات متكاملة للسيدات تحت سقف واحد. كما أكد اهتمام صندوق الأمم المتحدة للسكان بالبرامج الداعمة لصحة المرأة النفسية والإنجابية، وأشاد بالدور المشترك للمجلس القومي للمرأة في قيادة اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث.

وفي كلمته، أوضح الدكتور محمد النعماني أن افتتاح وحدة المراة الامنة يمثل نقطة محورية فى دعم المراة المصرية وتمكينها، ويعكس الدور المجتمعى الذي تضطلع به المستشفيات الجامعية فى تقديم خدمات لا تقتصر على العلاج فقط، بل تمتد لتشمل الدعم النفسي والاجتماعى والقانوني مع الحفاظ على الخصوصية والكرامة الكاملة للمرأة.

ومن الجدير بالذكر أن وحدات المرأة الآمنة كجزء من منظومة وطنية متكاملة تهدف إلى تقديم الرعاية الطبية والنفسية والقانونية من خلال فريق متخصص يعمل في إطار يضمن السرية والدعم الشامل والمتابعة الدقيقة، بما يجعلها نموذجًا رائدًا في خدمات الرعاية المتكاملة للسيدات المتعرضات للعنف.

تخزين الثوم والخبز في الثلاجة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي
